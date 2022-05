La sala manresana Seven Seven retornarà a la primera dècada del mil·lenni amb una festa que reunirà Kate Ryan, representant de Bèlgica a eurovisió el 2006 i una de les veus del dance de fa 15 anys; la catalana Rebeca; Marian Dacal, coneguda per ser la veu de l'himne 'Flying Free'; i John Wesley, cantant del hit 'Lover Why'. La vetllada durà per títol Remember Paradise: Aquells meravellosos anys! Tindrà lloc l'11 de juny i s'allargarà més de 8 hores.

Un altre reclam d'aquesta festa serà la presència del Dream Team, format per Toni Peret, Josep Maria Castells i Quique Tejada, i que dirigirà la cabina del Seven Seven; i també del retorn del DJ Neil. Les primeres entrades que van sortir a la venda i els reservats VIP ja estan totalment esgotats, i queden les entrades estàndard a un preu de 22 euros.

Del 'Je t'adore' d'Eurovisió a l'Elle Ella l'a', èxit del 2008

Kate Ryan (Tessenderlo, Bèlgica, 1980) va començar la seva trajectòria en el món de la música des de ben petita, però va ser l'any 2006 quan va donar-se a conèixer arreu del món. Aquell any la cantant belga va ser la representant del seu país a Eurovisió amb la cançó 'Je t'adore' amb la qual va quedar en 12a posició. En aquell mateix any Espanya hi va presentar 'Bloody Mary' de Las Ketchup.

El 2008, Ryan va treure un dels seus singles amb més èxit, 'Ella Elle l'a'. Amb aquest tema va arribar al número 1 dels 40 Principals durant 5 setmanes i també va ser número 1 a les llistes de Pacha TV.

John Wesley

Jean Duperron, conegut com a John Wesley, junt amb Jean Louis Milford, dirigien i eren compositors de Century, una banda de rock francesa formada a Marsella el 1979. El hit de la banda amb més èxit va ser 'Lover Why', amb el qual van arribar set vegades a primera posició a França i Portugal; i ara podràs gaudir de la seva música en directe a Manresa!

Rebeca

La catalana porta més de 20 anys en el món de la música on va començar l'any 1995 amb dos temes que van ser grans èxits, convertint-se els dos en disc d'or: 'Más que un engaño' i 'Corazón corazón'. La cantant també ha treballat en el cinema, publicitat i en musicals; ha editat més de 50 senzills i ha fet nombroses col·laboracions. L'any 2007 va ser la coautora de 'I love you mi vida' cançó que el grup D'Nash va cantar en representació a Espanya a Eurovisió. Des del 2017 ha treballat en els millors festivals remember de Share Music de co-presentadora i també d'artista convidada, com serà el cas de Remember Paradise.

Marian Dacal

Marian Dacal és una de les grans icones de la música dance a Espanya. Va arrencar la seva carrera l'any 1993 amb la gravació d'una versió de la cançó 'It's my party', i va continuar fent versions de diverses cançons guanyant cada vegada més terreny en el sector. La cantant és la veu de la famosa cançó de Pont Aeri 'Flying Free' i va treballar amb nombrosos DJ, productors, i discoteques, entre altres. No només és cantant d'aquests temes que ens transporten al passat sinó que també és compositora de les melodies i lletres d'aquestes. Ha escrit cançons per cantants com Monica Naranjo i temes com la cançó de capçalera del programa 'La Isla de las Tentaciones'.

Dream Team

El Dream Team de la música pop dance són Toni Peret, Josep Maria Castells i Quique Tejada, qui porten en aquest món musical més de tres dècades. Al llarg de la seva carrera han fet nombroses sessions en diferents clubs i discoteques i han venut més de 32 milions de discs.

Toni Peret va començar treballant a la ràdio de Miramar de Barcelona quan tenia 17 anys, des d'aleshores es va anar movent per aquest món i va començar com a discjòquei el 1986 junt amb Josep Maria Castells qui ja va començar com a discjòquei quan tenia 15 anys per discoteques de la costa brava. Tant Castells com Quique Tejada també van treballar a la ràdio en els seus inicis. Tejada va començar fent els seus primers muntatges musicals tallant i empalmant cintes de 'cassettes'. Els tres han tret nombrosos discs de mescles i actualment formen aquest Dream Team amb el que fan moure el cos a tothom qui els escolti.

DJ Neil

DJ Neil, també productor, locutor i presentador, és un dels discjòqueis més coneguts del país amb 25 anys de trajectòria. El DJ té el rècord de vendes de recopilatori de mescles per un discjòquei al nostre país i actualment dirigeix i presenta dos programes de música remember: 'La Termo' i 'Lo que me sale del PEN'.