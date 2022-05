Les eleccions, de moda a Catalunya i Espanya, protagonitzen l’obra de l’Agrupació Teatral La Farsa que aquest dissabte i diumenge portarà a escena al Teatre Municipal de Berga. Fins aquí tot normal. L’especial de tot plegat és que serà una convocatòria electoral molt casolana. Tant, que només a la llar en la qual es representarà en l’obra sabran en què consisteixen... perquè seran unes eleccions familiars.

Consell Familiar arriba a Berga amb l’objectiu de fer passar una estona divertida i agradable al públic. Un pare, una mare, un fill i una filla es disputaran ser el president de la casa per un mandat de quatre anys. Però primer el fill i la filla descobriran que no s’hi poden presentar i faran mans i mànigues per demostrar que hi ha una llei que sí que els hi permet. Per acabar resolent aquest embolic, serà important l’entrada en escena d’un nou personatge, el nòvio de la filla.

A l’obra, s’hi representen els dies previs a la votació amb els mítings de cada candidat, una jornada de reflexió i el dia de les eleccions. Tot i que no es diu explícitament, l’espectador podrà deduir quin partit polític representa cada candidat.

«Sempre procuro triar obres que agradin al públic. I aquesta és una obra que sempre te la pots mirar amb una rialla a la boca» assenyala la directora, Angelina Vilella, que ha comptat també amb la col·laboració de Sandra Torrent.

El rol de mare serà interpretada per Anna Emília Puig, el de pare per Sergi Selva, el del fill per Eudald Feliu, el de la filla per Maria Corominas i el del nòvio d’aquesta última per Eric Calderer.

La tercera obra de Clemente

L’obra, de la dramaturga Cristina Clemente, especialista en posar-nos un mirall i explicar-nos amb humor qui som, es va estrenar el novembre del 2013 a la Sala Beckett, amb direcció de Jordi Casanova. No és la primera representació de Clemente que la Farsa porta a Berga. Abans havia interpretat Volem anar al Tibidabo i Vimbodí vs. Praga. Aquestes dues obres, a diferència de la que es representa aquest cap de setmana, tractaven de dues malalties greus com l’Alzheimer i el càncer respectivament.

Fa tres mesos que els actors van començar a assajar l’obra. Vilella comenta que sovint és complicat quadrar els horaris d’assaigs dels protagonistes per les seves obligacions fora del teatre, i això fa que la franja del dia amb més disponibilitat per tots sigui al vespre. «Portem una carregada de tot el dia i hipotequem la vida familiar», destaca Vilella.

La Farsa tornarà el juliol

Després del Consell Familiar, La Farsa té d’altres propostes sobre la taula per poder representar durant l’estiu. L’1,2 i 3 de juliol serà el torn d ela mostra de microteatre El Forn, que organitza l’Ajuntament de Berga. I el dia 13 d’abril representarà Noè al port d’Hamburg, a Avià.