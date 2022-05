En l’any de la Manresa 2022, era quasi obligat que les Jornades de Patrimoni del Centre d’Estudis del Bages (CEB) se centressin, com explica el seu president, Francesc Comas, en com s’ha «preservat del patrimoni ignasià» fins arribar a la commemoració. Però, sobretot, en reflexionar sobre quin serà el futur d’aquest patrimoni, preservació i difusió, més enllà de celebrar els cinc-cents anys de l’arribada i estada d’onze mesos a Manresa d’Ignasi de Loiola. Per què, en definitiva, aquest és «el repte».

Les jornades, que arriben a la desena edició i se celebren avui i demà amb estudiosos i experts vinculats a la commemoració, volen respondre diferents preguntes, com apunta Comas. Per exemple: «ha arribat prou a la ciutadania la commemoració de la Manresa 2022?. Realment es coneixen quins espais estan estretament relacionats amb aquell pelegrí que acabaria fundant la Companyia de Jesús?. Estan ben senyalitzats?». Es tracta, diu Comas, de posar en «valor» el què s’ha fet aquests darrers anys, la gestió de l’Ajuntament, les obres de millors i les eines de promoció però, sobretot, pensar què se n’ha de fer a partir del 2023. Per què «el patrimoni continuarà a Manresa però, si no s’explica quina és la seva importància, no es valora i sinó es valora no es preserva».

Sant Ignasi, remarca Comas, és la Cova (amb els mosaics de Marko Rupnik i el retorn de la Coveta 500 anys enrere), és la rehabilitada capella de Sant Ignasi Malalt, el «simbolisme» del Pou de la Gallina, la capella del Rapte, la basílica de la Seu o l’antic col·legi de Sant Ignasi (actualment en obres del futur museu) però, també, «la Guia, Viladordis, el Pont Vell, la Creu del Tort, la de la Culla...». I l’Espai 1522, el centre d’interpretació de la Manresa ignasiana, situat a l’antic claustre de Sant Pere Màrtir, al teatre Conservatori, que va inaugurar l’ampliació ara fa un any però que només es pot visitar els caps de setmana: «i que podria donar molt més joc, pel que és i pel que havia estat», subratlla Comas.

Manresa té més d’una vintena de punts relacionats «patrimonials i simbòlics» relacionats amb Sant Ignasi que formaran part, durant la festa major, de les visites a la Manresa desconeguda i del tancament d’aquestes jornades, el dia 21. Es tracta, diu Comas, de fer «popular» un llegat patrimonial per al futur.