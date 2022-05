Cineclub recupera aquest diumenge un clàssic, El plaer (1952), una de les últimes i més celebrades realitzacions de Max Ophüls (1902-1957). Aquest creador d’origen alemany s’imposa com un dels noms fonamentals de la història del cinema. Carta de una desconocida (1948), Madame de... (1953) i Lola Montes (1955) són algunes de les obres mestres d’una filmografia imprescindible, on conflueix genialment un romanticisme arrabassador, una exuberància formal (els seus moviments de càmera són antològics), una sensibilitat exquisida i una agudesa extraordinàriament moderna. El plaer, un del seus altres títols cabdals, és un compendi perfecte d’un segell inconfusible i admirable. El film adapta a la pantalla gran tres relats curts de Guy de Maupassant (1850-1893): Les masque, La maison Tellier i La modèle. En el primer assistim a la insòlita odissea d’un home que no vol acceptar la seva decadència física. El segon descriu un cap de setmana molt especial en el camp d’unes prostitutes . I tanca el film un relació obsessiva i malaltissa entre un artista i la seva model. Aquesta producció francesa recull algunes de les qüestions recurrents en el cinema del seu autor: la seva fascinació per l’univers femení, el desig i l’amor. El cineasta de La ronda ens enlluerna amb un mosaic sumptuós i subjugant de les passions humanes que desplega els tons més rics i extrems. I així, les seves imatges, teixides amb una finor impressionant, oscil·len entre el patetisme més corprenedor, la ironia més festiva i la tragèdia més desoladora. No és casual que els joves autors francesos que van revolucionar el cinema modern fa sis dècades, reivindiquessin amb entusiasme a Max Ophüls perquè El plaer, com la resta de les seves obres majors, segueix regalimant, setanta anys després, una brillantor i una vitalitat irresistibles.