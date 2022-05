El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA), que va arrencar el 2017, estrena demà a l’Anònima una nova edició, que s’allargarà fins dissabte que ve. La jornada inaugural, coorganitzada amb Manresa 2022, serà la presentació d’un dels fonaments de la proposta: portar artistes que no tenen cabuda en els circuits habituals de la ciutat.

El manresà Arnau Sala Saez, que ha voltat per tot el món i torna a la ciutat després d’una dècada, mostrarà una instal·lació sobre el dèficit d’atenció, de 15 a 19.30 h, als garatges. Anna Andreu (18.45 h) i Soleá Morente (19.30 h) encetaran les actuacions a la nau, amb entrada lliure. Les dues propostes es complementen. La cantautora vallenca ofereix una proposta metafísica que beu de la tradició, mentre que la cantant madrileny andalusa ha demostrat que sap portar al pop les seves arrels flamenques.

Ara bé, també el FABA posarà demà la llavor per tenir activitat permanent a l’Anònima, ja que aquest festival autogestionat té entre cella i cella des dels seus orígens convertir aquest espai postindustrial en una fàbrica de creació cultural. Així, a les 12.30 h, l’equip del Laboratori de Creació Transformadora, format per Xènia Sotillo Postigo, Aida Cendra i Oriol Segon Torra, exposarà les tres propostes dissenyades per obtenir retorn pel barri, basant-se en les seves problemàtiques. Es podran votar durant tot el festival i, almenys la que guanyi, es durà a terme en l’edició del 2023. Serà la primera activitat del futur espai de creació permanent. Dimecres al matí s’ha organitzat un debat d’alumnes de secundària, que hauran de defensar les tres propostes del laboratori. L’objectiu és que coneguin la cultura transformadora.