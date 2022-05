El FABA engega motors amb l’energia de Soleá Morente a l’Anònima

Eren dos quarts en punt de vuit de la tarda quan Soleá Morente pujava a l’escenari de l’Anònima per delectar les més de tres-centes persones que omplien l’Espai Mahou. La cinquena edició del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) arrancava ahir amb força. El seu director artístic, Eduard Serra, es mostrava molt satisfet per l’afluència de públic, tot i coincidir amb el partit del Baxi Manresa «ha estat una jornada àlgida». Serra també remarcava el fet que enguany el públic del concert estigués dret, després que en les darreres edicions la pandèmia fes que els assistents haguessin d’estar asseguts.

La filla mitjana del cantaor Enrique Morente i la bailaora Aurora Carbonell va arribar a la capital del Bages per presentar el seu últim disc, Aurora y Enrique, homenatjant els seus pares i gestat durant el confinament. Un treball molt personal que va anar desgranant al llarg de l’hora i mitja de concert. Acompanyada d’una banda de cinc músics, l’artista va començar la seva actuació asseguda en una cadira i guitarra en mà. L’enèrgic directe de la cantant va atraure un públic molt heterogeni i d’edats ben diverses. A les primeres files, els més fidels corejaven les cançons. També van ser molts els que les van ballar. La connexió es va fer palesa des de bon començament. Tan a dalt com a baix de l’escenari, gaudien. «M’ho estic passant molt bé. Som nosaltres els que us aplaudim a vosaltres». Era tot just l’inici del concert. L’actuació aniria in crescendo i l’energia s’aniria multiplicant. Pinzellades de flamenc i temes totalment pop-rock. Morente, a més, traspuava simpatia a dojo. Al disc hi ha un tema que canta amb la seva germana gran, la cantaora Estrella Morente «el proper dia us porto a la meva germana». Com a colofó final, coreografia de tota la banda per interpretar No pensar en ti. «Ens heu emocionat. Públic com vosaltres sou els que ens doneu la vida».

Abans del concert de Soleá Morente, havia passat per l’escenari de l’Anònima la cantautora Anna Andreu, també amb molt bona acollida per part del públic, presentant La mida.

La jornada inaugural del FABA també va incloure el projecte de l’artista visual Arnau Sala Sáez Patrons de distracció als garatges del recinte. Sala va crear una sèrie de sons harmònics i ressonàncies a partir de la ceràmica i després els va posar en un sistema algorítmic que els seleccionava. Una composició musical i visual amb altaveus d’alta freqüència i peces de ceràmica que creaven un ambient especial.