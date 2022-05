L’espectacle Jardins d’Euterpe, de la santpedorenca Coral Escriny, l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages i la pianista manresana Viviana Salisi, ha estat guardonat pel jurat dels premis Josep Anselm Clavé 2021 del Cant Coral a Catalunya com a millor producció en directe. L’espectacle de cant i ball, amb Marc Reguant en la direcció de l’Escriny i de la producció; Fina Tàpies en la direcció escènica i Jordi Gros al davant del grup dansaire, es va estrenar el juliol al pati de l’institut d’Auro de Santpedor i es va poder veure el març, al Kursaal. El projecte, que reivindica la música i els balls interclassistes que tenien lloc a la Barcelona de mitjan segle XIX, va néixer de l’interès de Salisi per tractar el llegat del fundador dels Cors de Clavé. Recercant en arxius de societats i biblioteques va reunir un conjunt de partitures per recrear l’aire d’aquelles festes barcelonines.