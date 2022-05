L'olesana Chanel Terrero s'ha consolidat a cinc dies per a la gala final d'Eurovisió 2022 com una de les candidatures preferides a guanyar el certamen. La representant d'Espanya a la 66a edició del festival de música europeu, que enguany se celebra el 14 de maig a Torí, continua escalant posicions entre els principals rànquings d'apostes i d'eurofans.

En el top 5

El tema de l’olesana es troba entre les tres candidatures preferides a guanyar el certamen, segons l'OGAE Poll. La votació que anualment du a terme l'associació de fans d'Eurovisió abans de la celebració del festival ha atorgat a l'artista catalana 294 punts. La cantant olesana ha rebut la màxima puntuació de vuit grups (Hongria, Sèrbia, Andorr, Romania, Turquia, Croàcia, Albania i Grècia), d'un total de 23 que conformen l'entitat i es posiciona en la tercera posició d'aquest rànquing, per darrere de la candidatura de Suècia -Hold Me Closer de Cornelia Jakobs- i d'Itàlia -Brividi de Mhamood & Blanco-.

Pel que fa al rànquing de les cases d'apostes de la plataforma Oddscheker, l'SloMo de Chanel queda relegat a la cinquena posició amb un 4% de probabilitats de guanyar. Si es confirma aquest vaticini, seria la millor posició d’Espanya des del 1995, any en què Anabel Conde va aconseguir la segona posició amb la cançó Vuelve conmigo.

Amb aquestes dades, Chanel i SloMo és la candidatura d’Espanya més ben posicionada dels últims anys a les apostes de pagament. A hores d’ara, altres propostes espanyoles com Pastora Soler (7a posició el 2012), Rodolfo Chikilicuatre (8a el 2015), Barei (10a el 2016), Soraya (12a el 2009), Amaia i Alfred (12a el 2018), Edurne (13a el 2015), Daniel Diges (14a el 2010), Ruth Lorenzo (17a el 2014) i Miki Núñez (17a el 2019) estaven per sota en aquests pronòstics respecte a l’actual posició de l’artista barcelonina, segons el perfil de Twitter Eurovisionario.

En aquests moments, a menys d’una setmana per la final de Torí i amb les semifinals encara per disputar-se, les apostes de pagament apunten una clara favorita per guanyar Eurovisió, encara que això sí per motius més enllà del musical: Ucraïna amb Kalush Orchestra i la seva cançó Stefania, que té un 48% de probabilitat. Itàlia amb Mahmood i Blanco (11%), el Regne Unit amb Sam Ryder (12%) i el Regne Unit amb Sam Ryder (6%) completa el top 5 amb Espanya amb Chanel Terrero.

La més votada a l'app My Eurovision ScoreBoard

El rànquing dels eurofans a l'aplicació My Eurovision ScoreBoard és l'únic que situa SloMo, escollit a finals de gener en la primera edició del Benidorm Fest, en la primera posició i la converteix en la cançó preferida pel públic europeu, amb més de 200.000 punts.

La puntuació a la plataforma s'ha disparat després de les primeres imatges compartides per l'organització del certamen dels dos assajos de la catalana a Torí. La nova posada en escena que inclou una nova producció, més coreografia i efectes pirotècnics també ha esbalaït a la premsa acreditada per a l'esdeveniment. Segons el sondeig realitzat pel mitjà ESCXtra, la candidatura espanyola ocupa la primera posició dels Big 5, els cinc països que passen directament a la final. La segueix de prop la proposta del Regne Unit Space Man, protagonitzada pel cantant britànic Sam Ryder.

La representant d'Espanya en el certamen europeu interpretarà SloMo en la primera meitat de la gala del pròxim dissabte 14 de maig (entre les posicions 1 i 13), segons s'ha determinat de manera aleatòria en la roda de premsa posterior al seu segon assaig al Pala Alpitour de Torí.