Una cinquantena d'artistes, activistes culturals i entitats del Moianès vol que l'antic complex industrial de Les Faixes, amb 3.000 metres quadrats d'espai útil a Moià, torni a ser productiu. La seva idea és que els antics telers passin a "cuidar" el ric ecosistema cultural que té la comarca. "Partim d'una situació de diversitat i amb molt dinamisme, però mancat de polítiques culturals i sense un espai", explica Neus Purtí, una de les impulsores del col·lectiu Moianès Cultura. A través d'un procés participatiu, han elaborat una proposta de complex cultural "ambiciosa" que esperen que es pugui materialitzar per fases. Segons el col·lectiu, l'Ajuntament, malgrat que encara no s'hi ha volgut pronunciar, veu amb bons ulls la iniciativa.

Les Faixes és com es coneix popularment la fàbrica de Moià, construïda entre el 1920 i el 1922, que es dedicava a fabricar el teixit amb què es fabricava aquesta peça d'indumentària. Juntament amb La Central i El Vapor, van ser les indústries pioneres en la modernització i la mecanització de la indústria tèxtil de Moià a principis del segle XX.

Un dels antics magatzems de la fàbrica ja es va rehabilitar fa uns anys per convertir-lo en una sala polivalent per a celebrar-hi diferents activitats com ara festes, espectacles o activitats de les entitats locals. El nou col·lectiu Moianès Cultura s'ha proposat, però, convertir tot l'antic complex fabril de Les Faixes de Moià – de més de 3.000 metres quadrats- en un gran centre cultural. La proposta contemplaria un espai escènic, un altre de musical, espais de formació, una sala d'exposicions, i també una plaça oberta i un bar.

Què pensen els integrants del col·lectiu Moianès Cultura?

Neus Purtí, periodista i poeta i una de les integrants del nou col·lectiu, considera que el Moianès ha patit "una manca de suport a la cultura contemporània" i assegura que aquesta situació es va agreujar l'any 2011 quan l'Ajuntament de Moià es va declarar en fallida. "És una comarca amb una riquesa cultural enorme, però amb una manca d'espais evident", lamenta. De fet, Purtí relata que aquesta manca d'espais es tradueix, per exemple, en què hi ha creadors que opten per no exposar les seves obres al municipi "perquè no hi ha un espai d'exposicions adequat".

Una altra de les integrants del col·lectiu és l'artista visual, pintora i dibuixant Marina Bardalet. Ella resideix al poble de l'Estany i lamenta que no troba cap espai on pugui "treballar dignament". "A l'Estany tenim una petita sala d'exposicions però acaba sent una sala polivalent i sempre s'hi estan fent altres coses, per tant, no pots mostrar mai el teu treball", lamenta aquesta artista. De fet, assegura que tots els artistes que hi ha a la comarca incideixen positivament en la "dinàmica cultural i educativa" del territori i, per això, veu important que el nou espai de Les Faixes serveixi per a "crear una xarxa amb incidència social".

Per la seva banda, l'il·lustrador Eduard Altarriba, creu que l'espai fabril de Les Faixes, per la seva ubicació, pot convertir-se en la "clau de volta entre la part vella del poble i la part nova". "Faria una connexió molt interessant entre aquests dos mons", relata Altarriba, tot assegurant que el nou complex "supliria la necessitat que té Moià de disposar de més espais culturals, però també de llocs on les entitats i la gent del territori pugui trobar-se i fer coses".

El projecte es consolidarà per fases

La idea del col·lectiu és que el projecte es pugui anar desenvolupant per fases. Creuen que inicialment es podria adequar una zona on s'hi ubicaria un bar i un espai per als artesans i artistes del Moianès on s'hi puguin programar "petits concerts i activitats". En una segona fase, asseguren, s'adequarien les aules per a activitats, la zona de 'coworking' per als artistes i empreses del món de la cultura.

Finalment, en una darrera fase, s'adequaria la sala principal de 700 metres quadrats, que estaria dedicada als grans concerts, espectacles de circ o teatre. "S'haurà d'anar fent en funció de les necessitats que hi hagi al poble", destaca Altarriba, que deixa clar que "en cap cas és una proposta tancada". "Nosaltres presentem una idea i volem que vagi evolucionant, que sigui viva i dinàmica", afegeix.

De moment, el col·lectiu ha presentat la proposta a tota la ciutadania i també als diferents grups polítics del consistori. Amb tot, no tenen cap calendari previst ni tampoc saben quina inversió necessitarien per fer realitat tot el projecte.