La mort de l’actor igualadí Joel Grau, veí de Manresa, ha commogut l’escena de la Catalunya Central. Grau, de 47 anys, va ser trobat mort a casa seva, diumenge. Ara fa poc més d’una setmana, l’actor col·laborava amb Imagina’t en la celebració de la festa dels 45 anys de l’entitat manresana.

Companys de professió l’acomiadaven ahir a les xarxes, entre ells, entitats com la Fundació Xarxa: «Avui és un dia trist per als qui estimem el teatre. Hem perdut un artista, una persona compromesa amb la cultura, un amic». I Xarxa Igualada: «Estem impactats i tristos per la mort del Joel Grau, creador de la companyia deParranda, amant de les arts escèniques i amic molt estimat».

Missatges de reconeixement i de dol que compartia l’Ajuntament d’Igualada, ja el mateix diumenge, lamentant la pèrdua de l’actor i dramaturg. Dilluns s’hi afegia El Galliner de Manresa: «Una gran pèrdua. Descansa en pau, Joel» i La Mostra d’Igualada: «Enyorarem molt l’humor descarat i sincer del Joel Grau. Pallasso, dramaturg, actor, creador de deParranda i compromès amb el teatre per a tots els públics».

La igualadina Alba Vergés, vicepresidenta del Parlament, també va recordar Grau i va transmetre el seu condol a la família i amics.

L’any 2000, Grau va fundar deParranda, centrada en els espectacles familiars, i el 2013 es va estrenar com a dramaturg amb El Teo va de putes, adreçat al públic adult, amb la creació de la filial laParrandera. El 2017, Grau va impulsar el projecte de microteatre a Manresa Cop d’Ull i el 2018 a Igualada Xiques.