Un total de 17 països es juguen aquesta nit el passi a la gala del dissabte 14 de maig en la primera semifinal del Festival d'Eurovisió 2022, en la qual participen els grans favorits de les cases d'apostes per a guanyar, els ucraïnesos Kalush Orchestra. El tret de sortida d'aquesta primera semifinal, retransmesa a través de La 1 de TVE, es produirà a les 21 h i tindrà el següent ordre d'actuació:

1 - Albània: Ronela Hajati - Sekret

2 - Letònia: Citi Zēni - Eat Your Salad

3 - Lituània: Monika Liu - Sentimentai

4 - Suïssa: Marius Bear - Boys Do Cry

5 - Eslovènia: LPS - Disko

6 - Ucraïna: Kalush Orchestra - Stefania

7 - Bulgària: Intelligent Music Project - Intention

8 - Països Baixos: S10 - De Diepte

9 - Moldàvia: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

10 - Portugal: MARO - Saudade Saudade

11 - Croàcia: Mia Dimšić - Guilty Pleasure

12 - Dinamarca: REDDI - The Show

13 - Àustria: LUM!X feat. Pia Maria - Halo

14 - Islàndia: Systur - Með Hækkandi Sól

15 - Grècia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

16 - Noruega: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

17 - Armènia: Rosa Linn - Snap

Tots ells competeixen aquest dimarts pels 10 passis a la final del dissabte. Entre els preferits de la nit es troben Països Baixos, Grècia i Albània, segons l'app My Eurovision Scoreboard. D'altra banda, Dinamarca, Eslovènia i Bulgària serien les tres actuacions amb menys possibilitats de passar a la final.

Durant la gala també presentaran els seus temes els cantants de França i Itàlia, dos del grup dels "Big Five", els cinc països -al costat d'Alemanya, Espanya i el Regne Unit- que passen directament a la final per la seva contribució a la Unió Europea de Radiodifusió.

La representant espanyola, l'olesana Chanel Terrero, presentarà un avançament de la seva cançó SloMo en la segona semifinal, el dijous, mentre que per a veure-la en directe caldrà esperar a la final del dissabte.

Actuació per actuació

La gala podrà seguir-se a les 21 hores a La 1 de TVE i arrenca amb l'actuació de l'albanesa Ronela Hajati, amb un dels números més moguts de la nit. El 'Sekret' d'Albània ha estat un dels xous més criticats, a causa del seu caràcter provocatiu. Hajati i el seu equip van denunciar al principi de la setmana d'assajos que se'ls havia censurat el ball entre la cantant i la ballarina, que finalment han pogut dur a terme.

Els letons Citi Zeni continuen amb el xou amb el seu 'Eat your salad', una de les cançons més virals gràcies a la seva primera frase: 'Instead of meat, I eat veggies and pussy' ('En comptes de carn, com a verdures i conys'). No pronuncien aquesta paraula, sinó que el públic la crida.

En tercer lloc, la lituana Monika Liu canta 'Sentimentai', una balada que ella mateixa descriu com a 'tenebrosa'; després el suís Marius Bear interpreta 'Boys Do Cry' amb una actuació plena de projeccions, tant en l'escenari com en la cara del cantant i els eslovens LPS, una banda formada a l'institut, trauran una bola de discoteca gegant per a 'Disko'.

Els representants d'Ucraïna, els grans favorits, actuen en sisena posició amb 'Stefania', dedicada a la mare del cantant. Ells mateixos han comentat que la cançó "ha cobrat un nou sentit" després de la guerra, en un moment en què molta gent ha perdut a les seves mares.

Bulgària, amb Intelligent Music Project, actuen en setena posició; seguida d'una de les favorites abans del concurs, la neerlandesa S10 amb la fosca balada 'De Diepte'. Després d'ella, els moldaus Zdob si Zdub i Fratii Advahov retornaran la festa a l'escenari amb 'Trenuletul'.

L'única candidatura que s'ha vist afectada pel coronavirus enguany, Portugal, finalment podrà seguir amb tot com estava planejat. Milhanas, una de les coristes de Farigola de Menorca, va donar positiu en covid-19 el dimecres, però després de diversos tests negatius podrà actuar amb les seves companyes. 'Saudade, saudade' és el nom de la cançó.

La croata Mia Dimsic porta una història de desamor amb el seu tema pop 'Guilty Pleasure'; les daneses Reddi porten una de les actuacions rock de la nit amb 'The Xou'. Àustria, representada per Pia Maria i Lum!x aixecarà els ànims amb un altre dels temes més moguts, 'Halo', que ve seguit pel folk de les islandeses Systur, que cantaran en el seu idioma.

Tres de les favorites tancaran la gala: la grega Amanda Tenfjord, amb la seva potent balada 'Die Together', que ha estat una de les més aplaudides a la sala de premsa. Els noruecs Subwoolfer, amb el seu xou vingut de la Lluna sorprendran amb 'Give That Wolf a Banana'. Finalment, l'armènia Rosa Linn presenta una de les posades en escena més treballades per a la seva 'Snap'.

La 66a edició del certamen de la cançó europea torna amb tot el seu aforament disponible -i entrades esgotades- després de més de dos anys de pandèmia que van omplir de restriccions la cita del passat any a Rotterdam i van obligar a cancel·lar el festival del 2020. Els organitzadors italians han triat com a seu d'Eurovisió el Pala Olímpic, un estadi situat en el barri torinès de Santa Rita construït entre el 2003 i el 2005 per acollir el campionat d'hoquei sobre gel dels XX Jocs Olímpics hivernals de 2006.

No obstant això, l'àrea deixa de costat aquest passat per tal d'acollir un festival que es presenta com una demostració de valors com la tolerància, la diversitat i la pau (no en va Rússia ha quedat exclosa com a represàlia per la invasió d'Ucraïna). La vila olímpica torinesa, a la qual van arribar a principis de la setmana passada més uns 500 periodistes internacionals acreditats, s'ha vist embolicada durant la jornada d'avui en un ampli dispositiu de seguretat, amb desenes d'agents de policia i dels carabiners encarregats de custodiar-la.