La màgia s'apoderarà de Gironella el proper diumenge 22 de maig, amb diversos espectacles repartits per diferents punts de la vila i un taller de màgia. El festival "Magikae" neix amb l'objectiu de replicar la mostra que es fa a Tona, a la comarca d'Osona.

"Volem que sigui un esdeveniment de referència que vingui per quedar-se i que cobreixi l'oferta a la comarca, ja que més enllà d'alguna actuació no existeix un festival com aquest", va assenyalar el regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall.

La jornada començarà a 2/4 d'11 del matí amb un taller amb la Màgia Cristina, i continuarà amb un espectacle itinerant de Fèlix Brunet al nucli històric i un altra a la Plaça de la Vila de Pere Rafart. A la tarda, es repetirà es repetirà l'espectacle de Brunet, però en aquest cas de la Plaça Pi Maragall fins a l'Espai El Blat. El festival acabarà amb les funcions de la companyia Sabanini i de Jordi Pota, ideòleg del festival Una Tona de Màgia i organtzador de la mostra de nova creació de Gironella.

Pota va destacar que "Gironella és culturalment molt potent", i va posar en valor que "vagi més enllà del que estem acostumats en pobles més grans". La iniciativa del festival ja es va començar a gestar abans de la pandèmia, i l'objectiu és que amb el pas dels anys vagi creixent en funció de la rebuda del públic. "És una llavor per fer créixer un arbre màgic que es pugui fer gran a la seva mida i amb les seves característiques", va explicar Pota.

Les entrades es poden aconseguir a través de la web culturitzat.cat. Tots els espectacles són gratuïts, excepte el de Jordi Pota. El curs de màgia tindrà un cost de 2 euros.