L’espectacle «Arrelats a Puig-reig» s’exporta al Kursaal de Manresa

És Arrelats a Puig-reig per la localització però podria ser arrelats a «qualsevol poble de la Catalunya Central» per la història que recorre l’espectacle. Ahir, a la terrassa del teatre Kursaal, tres dels responsables d’aquest muntatge original, Sergi Cuenca, compositor i director musical, Maria Casellas, directora d’escena i Emmanuel Niubò, director de la Polifònica de Puig-reig, explicaven els perquès d’aquesta proposta escènica que es va estrenar el maig passat a Puig-reig i que, aquest dissabte, per primer cop, s’exporta fora de la població berguedana per recalar a la Sala Gran del Kursaal. I amb espectadors que vindran de Puig-reig amb un bus organitzat per a l’ocasió. Ahir, la platea i mig amfiteatre ja eren plens.

«Escriuries la música d’un muntatge inspirat en la història de Puig-reig?». És la proposta que Sergi Cuenca va rebre de l’amic i regidor puig-regenc Jesús Subirats, quan li va traslladar la idea del consistori de crear un espectacle 100 % local que parlés del poble, de les seves tradicions, de la seva història. Un projecte que omplís «un buit» en un municipi com Puig-reig, amb un talent especial per a la música. A partir d’aquí, apunta Cuenca, tot va anar rodat: «Quim Puig escriuria el llibret, Maria Casellas (El silenci dels telers) s’ocuparia de la direcció escènica i la Polifònica de Puig-reig seria la formació encarregada de portar-lo a escena». Per què, en definitiva, com ahir explicava Casellas, «tots hem passat per la Polifònica». Arrelats a Puig-reig va presentar credencials l’abril del 2019 i després de dos intents fallits (amb una pandèmia pel mig) el musical arribava a escena el maig del 2021, un any després del previst, i omplia amb 1.200 persones el pavelló del poble en les dues sessions d’estrena. I fins dissabte.

A escena, la quarantena de cantaires de la coral, divuit dels quals com a solistes i actors: «ha estat un repte per a tots ells però també una manera de posar en valor la seva feina», remarcava ahir Niubò. La música en directe la hi posen quinze músics d’orquestra («amics, la majoria de la comarca», subratllava Cuenca) i la narració, una de les grans veus d’aquest país, l’actor Joan Crosas.

Com explicava ahir Casellas, el llibret està format per cinc contes «que s’intercalen» amb la intenció d’explicar «el nostre passat a través de petites històries per arribar al present». Així, Arrelats a Puig-reig es trasllada al segle XII, amb Guillem de Berguedà i l’orde dels templers; passa per la tradicions pròpies, com la Festa de la Corrida per mostrar el passat rural, la «dura» vida a pagès; per les jornades a les fàbriques de les colònies tèxtils; l’auge de petits comerciants, la burgesia catalana a través del fil conductor de Gaudí (que enllaça amb el present: «hi ha moltes empreses de la zona que treballen en la Sagrada Família avui dia i, de fet, el puig-regentc Ramon Espel és el cap d’obra») i fins arribar al passat més recent, «encara el nostre»: la Festa Major de 1968 «quan començàvem a sortir de l’opressor règim franquista». I en el passat i en el present, la Polifònica «és la veu del poble».

Música que explica la història

Aquest ha esta (i és), remarquen, «un projecte molt especial». I la música, diu Cuenca, «havia d’explicar la història». La complicitat entre tots ells, a l’hora de reflexionar en la creació, remarca Niubò, va ser clau. Així, i partint de la base que «la Polifònica és una coral molt eclèctica», subratlla Cuenca, la música té «un perfil clàssic amb un llenguatge contemporani, molt teatral» , un vestit musical creat expressament per a la formació. Des d’una obertura barroc-renaixentista fins a un tango quan parla Guillem de Berguedà, per exemple. Jugant amb la idea del passat i present, diu Casellas, el vestuari i l’atrezzo és actual però remet a l’època de la qual es parla en el muntatge. I el disseny de llums és important: «és un element narratiu més perquè ajuda a identificar en què moment ens trobem».

Ara, a banda de poder portar a altres escenaris l’espectacle, la idea seria que Arrelats a Puig-reig es representés al poble cada dos anys. I que evolucionés: «fent saltar una de les històries i introduint-ne una altra». Que sigui «viu» i patrimoni del poble.