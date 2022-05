La novena edició del projecte Fem Òpera, que avui farà la darrera funció (19 h), haurà aplegat en tres dies 656 alumnes de secundària de 10 centres educatius de la Catalunya Central. Impulsat des del Servei Educatiu del Teatre Kursaal de Manresa, el projecte te com a objectiu principal la participació de l’alumnat en un espectacle d’òpera formant part del cor d’escena i acompanyats d’una orquestra en directe.

Com a novetat d’enguany, en lloc de representar una òpera infantil, l’alumnat viatja a través de l’evolució del gènere operístic amb el muntatge De l’òpera al musical que ha dirigit David Pintó, amb dramatúrgia i lletres del mateix David Pintó i Sílvia Sanfeliu, i arranjaments i direcció musical d’Óscar Peñarroya. De l’òpera al musical és un passeig per l’òpera i el teatre musical, passant per diferents estils (òpera, opereta, òpera folk, musical...) per mostrar com molts musicals s’han inspirat i basat en òperes. Rent, per exemple, basat en La Bohème. El muntatge compta amb els solistes Mar Maestu i Jordi Gener i, en elcor, Clara Badia, Maria Codony, Gina Gonfaus i Núria Masip. Tots ells acompanyats per Jordi Castellà (piano); Ferran Puertas (contrabaix); Elisenda Masachs (flauta); Francesc Puig (clarinet/saxo); Ramon Figueras (trompeta); Darío Garcia (trombó) i Dani Guisado i Ramon Torramilans (percussió).