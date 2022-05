Els esbarts Sant Jordi de Gironella, el Dansajove de Navàs i el Vila de Sallent, i els tres ajuntaments, han unit esforços per crear el projecte de la Llançadora, la Xarxa de dansa d'arrel de la Catalunya Central. El punt de partida és la necessitat de sumar esforços i recursos, ja que són tres esbarts de pobles petits. La Llançadora té tres àmbits d'intervenció: la creació d'una proposta escènica, un projecte pedagògic i la programació d'activitats comunitàries. Pel que fa a la proposta escènica, la Llançadora ha creat el muntatge 'Fiblades', que parla del llegat de les colònies tèxtils i s'estrenarà el 18 de juny a Sallent. L'espectacle forma part del Pla d'impuls a la dansa d'arrel, impulsat per la Generalitat i la Fira Mediterrània.

Tres esbarts de la Catalunya Central s'han unit per posar en marxa el projecte de la Llançadora. La idea és generar noves oportunitats de transformació, creixement i impacte cap als pobles i territori. En concret, es tracta de l'esbart Vila de Sallent, l'esbart Dansajove de Navàs i l'esbart Sant Jordi de Gironella. El regidor de Cultura de Sallent, Diego Miranda, ha relatat que els tres pobles tenen moltes coses en comú: "Ens uneix un passat tèxtil, el riu Llobregat i la passió per la dansa d'arrel. Així que hem buscat sinergies i hem trobat complicitats per tirar endavant el projecte".

Per la seva banda, la directora artística de la Llançadora, Núria Hontecillas, ha relatat que es tracta de tres esbarts petits en què la seva activitat se centrava, principalment, en participar a les festivitats de les seves poblacions. Ara, en canvi, la Llançadora els permetrà genera un espai per "intercanviar experiències, fer pinya i créixer". Hontecillas ha avançat que el projecte treballarà en tres línies d'acció: desenvolupar un projecte educatiu i pedagògic, una proposta comunitària i generar una proposta escènica.

Sobre el projecte educatiu i pedagògic, la idea és difondre el patrimoni i el paper de la dansa d'arrel a través d'activitats de difusió, recerca i debat. En aquest sentit, la primera proposta que s'ha programat és un taller de reminiscència al casal d'avis de Navàs. Quant al projecte comunitari, es duran a terme accions en diferents espais patrimonials.

Finalment, el projecte escènic, que serà l'activitat principal de la xarxa, se centra en la creació d'un espectacle de dansa-teatre d'arrel. En concret, els tres esbarts han creat l'espectacle 'Fiblades', un relat real i sincer d'històries que han quedat silenciades o oblidades sobre les colònies tèxtils del territori. 'Fiblades' vol mostrar com el poder desencadenava situacions laborals, socials i interpersonals que vulneraven la llibertat de les persones. "Parla de la dona, del seu paper dins d'aquesta estructura, de l'abús, la renúncia i l'encotillament al que era sotmesa", expliquen els impulsors del projecte.

De fet, l'espectacle forma part del Pla d'impuls a la dansa d'arrel que ha impulsat el Departament de Cultura, juntament amb la Fira Mediterrània. Precisament el director artístic de la Fira, Jordi Fosas, ha destacat que formar part d'aquest pla comporta que els esbarts comptin amb un assessorament professional que va des de la dramatúrgia, la posada en escena o el guió.