El BCN Film Fest arriba aquest diumenge a Manresa, de la mà del Cineclub, amb la projecció de Crash (1996), una de les darreres obres mestres que ens regalà el cinema del segle XX. David Cronenberg no és només un dels autors més innovadors i fonamentals del cinema fantàstic modern, sinó que, a més, s’erigeix en un dels realitzadors més visionaris, potents i brillants de l’últim mig segle. En la seva privilegiada filmografia, farcida de títols indispensables (Videodrome, Inseparables, Cosmopolis...), ocupà un lloc molt especial una pel·lícula com Crash, un dels reptes més majúsculs de la seva trajectòria creativa. El mestre canadenc adaptà a la pantalla gran la novel·la homònima de James Graham Ballard (1930-2009), un text absolutament revolucionari que aparegué el 1973. Els seus protagonistes, Helen i James, descobreixen, després de patir un accident de trànsit, que s’exciten sexualment... amb els xocs de cotxes. Es comprèn perfectament l’atracció de Cronenberg pel relat de l’escriptor britànic perquè aprofundeix en algunes de les seves principals obsessions. El concepte totalment revulsiu de la Nova Carn (la fusió del cos i de la màquina), una de les principals aportacions del creador nord-americà, assoleix la seva màxima expressió en Crash. Molt poques vegades el cinema ha explorat l’associació entre Eros i Thanatos, l’Amor i la Mort, amb una visió tan transgressora com demolidora. La càmera dissecciona brutalment els personatges, uns veritables morts vivents, amb la precisió d’un bisturí que ens revela les interioritats més pertorbadores d’un univers glacial i condemnat. Cronenberg desafia audaçment l’ortodòxia moral (i cinematogràfica) amb una perversitat fascinant i hipnòtica que ens obliga a recórrer les ferides més doloroses d’una societat malalta. Qui s’atreviria actualment a produir una bomba creativa tan radical, subversiva i genial com Crash?