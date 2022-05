Tres esbarts de la Catalunya Central han unit esforços per crear la Llançadora, una xarxa de dansa d’arrel formada per l’esbart Sant Jordi de Gironella, el Dansajove de Navàs i el Vila de Sallent, amb la implicació dels ajuntaments, que té l’objectiu d’ampliar l’impacte d’aquestes agrupacions dins del territori, a partir de la creació conjunta d’espectacles de dansa, així com l’impuls d’activitats socials i educatives per generar un retorn a la societat.

«La proposta sorgeix de la necessitat de generar un espai compartit per obrir noves oportunitats», explica la directora artística de la Llançadora, Núria Hontecillas, que posa en relleu les limitacions que es troben els esbarts petits, «pel fet que a vegades demanen un mínim de participants per actuar». Els tres esbarts en conjunt sumaran ara 21 dansaires, que impulsaran propostes artístiques conjuntes. El primer projecte comú que presentaran serà l’espectacle Fiblades, un relat sobre les històries oblidades de les colònies tèxtils, que s’estrenarà el 18 de juny a la Fàbrica Vella de Sallent. Amb l’espectacle, reivindicaran un patrimoni tèxtil, «que és compartit pels tres municipis », apunta el regidor de Cultura de Sallent, Diego Miranda, que destaca que un dels objectius del projecte és realçar el patrimoni cultural de l’entorn. La proposta escènica, que parteix d’un procés de documentació amb entrevistes als antics habitants de les colònies, «aconsegueix aflorar les emocions i les vivències d’aquests testimonis a través de la dansa», afirma el regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall. De fet, Fiblades reflexiona sobre el paper de les dones en l’estructura de poder que regia les colònies, «un repte que permet que els ballarins experimentin noves formes d’expressar-se a partir de la dansa d’arrel», destaca Hontecillas. La producció artística és només una de les potes del projecte, ja que la Llançadora també pretén tenir incidència en altres àmbits com l’educatiu o el comunitari a través d’un desplegament d’activitats paral·leles, com xerrades, debats i activitats culturals vinculades al patrimoni tèxtil i a la dansa que tinguin un retorn social. La primera proposta que s’ha programat és un taller de reminiscència al casal d’avis de Navàs. El projecte, que compta amb un pressupost d’uns 20.000 euros, finançats pels ajuntaments i la Diputació de Barcelona, neix amb l’objectiu de tenir continuïtat en el futur i amb la porta oberta a l’adhesió d’altres municipis. De moment, la Llançadora compta amb la complicitat dels consistoris implicats, que troben encertada la iniciativa «d’impulsar la visibilitat dels esbarts i la seva tasca per preservar la memòria històrica», remarca el regidor de Cultura de Navàs, David Riba. El primer muntatge s’estrenarà a Sallent, Gironella i Navàs El primer espectacle de dansa d’arrel que impulsa la Llançadora, Fiblades, es podrà veure als teatres de Navàs, Gironella i Sallent. En aquest últim municipi, es durà a terme l’espectacle inaugural el 18 de juny a la Fàbrica Vella. A banda, el muntatge, que versa sobre el llegat de les colònies tèxtils, també es programarà dins del festival de dansa d’arrel Ésdansa, de Les Preses, la Garrotxa, i els impulsors treballen per portar-lo a més escenaris d’arreu de Catalunya al llarg d’un any. L’espectacle forma part del pla d’impuls a la dansa d’arrel que ha impulsat el Departament de Cultura juntament amb la Fira Mediterrània de Manresa.