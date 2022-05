El dissenyador cordovès Palomo Spain buscava un sol objectiu: fer visible Espanya a través del vestuari que Chanel Terrero lluirà a la gala final d’Eurovisió. Un mono negre de licra i tul i una jaqueta de cuir negre amb més de 50.000 cristalls de Swarowsky formen el resultat final.

Segons la manresana Suhaila Riahi, modista al programa Eufòria de TV3, aquesta tria de vestuari ha cercat durant tota la candidatura la comoditat de l’olesana sense obviar la seva essència femenina i sensual. La manresana, però, troba a faltar més color per a un look amb què l’artista hauria garantit un factor sorpresa a la gran final, així com va fer a la gala d’inauguració d’Eurovisió 2022. Un disseny de Raúl Amor per a It-*Spain que cridava Espanya en tots els sentits.