Eurovisió 2022: Un jove de Collbató, entre els cinc ballarins que actuaran amb Chanel

Nascut a Collbató (Baix Llobregat) i amb una clara afecció per la dansa des de ben petit, Pol Soto és un dels ballarins que acompanyarà l'olesana Chanel Terrero a l’escenari d’Eurovisió. El jove de 26 anys té una llarga experiència a la televisió, on ha format part del cos de ball d’Operación Triunfo, Tu cara me suena i ha actuat a les gales de Cap d’Any a RTVE així com als Premis Goya 2020 i 2022.

Com va viure el moment en què el van escollir per formar part del cos de ball d’Espanya a Eurovisió?

Recordo que era al sofà i em va arribar un missatge a través d’Instagram d’en Kyle Hanagami, el coreògraf de Chanel. Vaig pensar que era un perfil fals perquè es tracta d’un dels millors coreògrafs del món i era impossible imaginar-me que em conegués. Em va dir que venia a treballar a Espanya i buscava un noi per formar part d’aquest projecte.

El coreògraf del projecte, Kyle Hanagami, em va oferir formar part de l’equip a través d’un missatge a Instagram

Com va ser el primer contacte amb l’equip?

Des del primer moment que vaig entrar a la sala hi va haver una connexió molt especial entre tots nosaltres. I des d’aleshores tot ha anat cap amunt i està sent increïble.

La coreografia va ser dura d’aprendre?

No. En Kyle té una manera de treballar molt professional i en tres dies ja ho teníem tot après. En tinc un record molt bonic. Ha estat una de les vegades que més bé m’he sentit a l’hora de preparar una coreografia per a un xou.

Eurovisió és el repte més gran al qual s’ha afrontat mai?

És diferent del que he fet sempre, ja que no només es tracta de sortir a ballar a un escenari, sinó que en aquesta ocasió estem representant un país i tenim més responsabilitats. És una experiència molt nova per a nosaltres.

Com s’ha preparat per a aquest moment?

Fa tres mesos, des de la victòria al Benidorm Fest, que treballem el físic i la ment. La formació va ser molt intensa els dies previs a la preselecció nacional i al viatge a Torí. Sabem que la nostra feina ja està feta i ara hem d’intentar donar-ho tot.

Hi ha nervis?

La veritat és que no. Ens fa tanta il·lusió i fa tant temps que estem amb tot aquest projecte memoritzat que l’únic que tenim són moltes ganes d’actuar.

Quina és la part que més li agrada de tota la coreografia?

Jo gaudeixo de l’actuació des del primer minut fins a l’últim. Em costaria triar un moment, però he de dir que m’encanta la segona tornada, on ballo amb la Chanel, perquè noto molta connexió amb ella i això converteix el moment en únic i molt nostre.

En una edició marcada per balades, com veu el nivell de les candidatures que també tenen coreografia?

Tot aquell que aposti per portar una coreografia m’agrada, però potser aquest any, amb la realització que hi ha a Eurovisió, no llueixen tant perquè estan pensades com a actuacions per veure en directe i no a la televisió.

I, en el seu cas, la realització els afavoreix?

Sí, el Kyle ho ha pensat tot perquè es vegi increïble. És una proposta molt bona i molt diferent a tot el que hi ha. Tot està cuidat fins a l’últim detall.

Veu la proposta com a guanyadora?

La veritat és que sí, però hi ha moltes qüestions polítiques i de gustos personals que ens condicionen. Intentarem donar-ho tot per guanyar, però passi el que passi serà acceptable perquè el que hem aconseguit al llarg d’aquests mesos és molt gratificant.

Quines són les seves candidatures preferides d'aquesta edició?

La competència més dura que tenim són Anglaterra amb Sam Ryder i Suècia amb Cornelia Jacobs.Són propostes increïbles vocalment. No em faria res que qualsevol de les dues guanyés el festival.