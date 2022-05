El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages recuperarà enguany el format de quatre concerts presencials que se celebrava abans de la pandèmia. Els impulsors d’un certamen que tornarà a omplir els jardins de Sant Benet de Bages cada dijous del mes de juliol tenen l’expectativa de recuperar la normalitat i convertir la 28a edició en una de les més concorregudes amb propostes musicals que potencien els talents emergents amb la mirada posada en els artistes del territori.

L’Ajuntament santfruitosenc i l’associació Memorial Eduard Casajoana han decidit dedicar aquesta edició a la mezzosoprano Teresa Berganza, que va morir ahir a l’edat de 89 anys. Així, aquest mite de l’òpera que va actuar l’any 2006 al Mas de Sant Iscle en la 12a edició del Festival serà recordada en una edició que vol recuperar la normalitat d’abans de la pandèmia, tenint en compte que en els últims dos anys el festival va reduir a tres els seus concerts, amb un de virtual l’any 2020.

Malgrat la situació sanitària dels darrers anys i la crisi econòmica del sector cultural, la iniciativa es va tirar endavant amb un pressupost de 32.000 euros l’any 2021, un import que ha incrementat enguany fins a 40.000 euros. En aquest sentit, la soprano i presidenta de l’Associació Memorial Eduard Casajoana, Mireia Pintó, destaca que respiren una mica més tranquils, «el sector es va recuperant a poc a poc», tot i que encara es troben lluny dels 66.000 euros del 2019, quan van celebrar les noces d’argent del festival.

Mirada internacional i local

La 28a edició oferirà un programa protagonitzat per artistes emergents, veus consolidades i talents locals amb projecció internacional. Pintó assenyala que, dins del programa, « no trobem concerts de gran format, però sí propostes exquisides, de la mà d’artistes del país amb trajectòries que travessen fronteres». Una altra característica del festival d’enguany que subratlla la regidora de Cultura de Sant Fruitós, Laia Feliu, és que hi ha paritat entre homes i dones.

Entre els dotze artistes convidats al festival hi haurà artistes de projecció internacional com el duet de pianistes gironins Carles Lama i Sofia Cabruja, la soprano barcelonina Serena Sáenz i el baríton Carles Pachón amb arrels a Navàs. De fet, hi haurà una gran presència d’artistes del territori, com ara la trompetista santpedorenca Mireia Farrés, la mezzosoprano manresana Mireia Pintó i el pianista rus establert al Bages Vladislav Bronevetzky. L’artista emergent que s’ha escollit enguany és la soprano japonesa Mao Miyoshi, alumna de Pintó.

En aquesta edició, hi haurà dos actors convidats en els concerts, Jordi Boixaderas i Bernat Quintana, amb arrels a Sant Fruitós de Bages. Els dos professionals seran la veu narradora d’alguns dels concerts del festival, que oferiran un ampli repertori amb peces de Vivaldi, Bellini, Wagner, Ravel, De Falla, Enescu, Mozart... I també una selecció de compositors inspirats en les llums i les atmosferes de la ciutat de Venècia, com ara Rossini, Hahn i Offenbach.

Amb la programació a mà, l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, posa en relleu la importància de poder comptar amb un festival que porta artistes de primera línia a Sant Fruitós de Bages, «apropant la cultura a tots els veïns i veïnes i a la resta de la comarca». Per la seva part, el director comercial de Món Sant Benet, Adrià Cots, afirma que és un plaer poder tenir aquest festival per setè any a Sant Benet de Bages, on tornarà a sonar la música clàssica al llarg del mes de juliol.

El primer concert tindrà com a protagonistes els gironins Carles & Sofia Piano Duo, un duet de piano a 4 mans reconegut a escala internacional que interpretarà peces de Vivaldi, Rossini, Bellini, Saint-Saëns, Puccini i Wagner.

El duet format per la trompetista santpedorenca Mireia Farrés i la pianista Mercè Hervada interpretaran les peces del disc que dona nom al títol del concert, publicat el 2019. Les acompanyarà l’actor Bernat Quintana, amb arrels a Sant Fruitós.

La jove soprano Mao Miyoshi és l’artista emergent escollida pel festival d’enguany, Actuarà amb la mezzosoprano Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky. L’actor Jordi Boixaderas farà de narrador.

La soprano Serena Sáenz, considerada avui dia una de les veus joves amb més projecció a l’escena internacional, actuarà amb el baríton navassenc Carles Pachón acompanyats al piano del búlgar Stanislav Anguelov.

El Festival recupera enguany l’aforament al 100% als concerts

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages recupera enguany l’aforament al 100% als jardins de Sant Benet de Bages. Tots els concerts se celebraran a 1/4 d’11 de la nit i el preu de les entrades serà de 25 euros per concert i també hi ha la possibilitat d’adquirir un abonament pels 4 concerts al preu de 80 euros. Les entrades es podran adquirir aviat a la web del festival, a les taquilles del teatre Kursaal i a Foto Isidre a Sant Fruitós.