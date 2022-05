El Ribera Sound ha anunciat aquest matí el cartell, i s’ha convertit en el primer festival de gran format compost íntegrament per dones. El festival, que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de juliol a Tudela (Navarra), comptarà, per tant, amb un 100% d’artistes femenines per a «visibilitzar, reconèixer i enaltir-ne la indiscutible qualitat musical dins d’una escena que encara pateix una gran desigualtat».

Entre les artistes que encapçalen aquest cartell es troben Amaia i Rozalén. L’artista navarresa presentarà en directe l’imminent nou disc del qual ja ha avançat temes com ‘Yo Invito’ o ‘Yamaguchi’. Per la seva part Rozalén, recentment guardonada amb el premi Nacional de Músiques Actuals, farà un repàs per la trajectòria extensa, inclòs l’aclamat últim treball ‘El Árbol y el Bosque’.

Els acompanyaran sobre l’escenari el personal pop de Natalia Lacunza, que també llançarà el nou àlbum aquest any; la cantant, rapera i compositora xilenofrancesa Ana Tijoux amb el seu hip-hop fusió de caràcter reivindicatiu i lluitador; la promesa del rap argentí Sofía Gabanna, germana de l’huracà Nathy Peluso que barreja com ningú l’R&B, dembow, boom bap i fins i tot el rap clàssic dels 90; l’indie-pop sense fronteres de MARLENA, duo format per Ana i Carol que va arrasar amb el senzill ‘Me Sabe Mal’ després de triomfar a les edicions de X Factor Itàlia i Espanya.

Al costat d’elles hi haurà Chica Sobresalto, àlter ego de Maialen, que va assolir el Nº1 amb el llançament de la recent ‘Sinapsis’; la jove productora i artista de pop experimental María Blaya, que ha despuntat amb senzills com ‘De Mi Para Ti’ o ‘Como Arde’; la rapera catalana Miss Raisa, que planta cara amb rimes a la discriminació per ser dona, immigrant i musulmana; l’artista autodidacta Paula Mattheus, la carrera de la qual és imparable des del llançament del primer EP, ‘Veintitantas Primaveras’; la cantautora navarresa Andrea Santiago, que arriba al cor amb l’honestedat musical en estat pur; i el talent i delicadesa d’Anne Lukin, que va sorprendre per la joventut amb la profunditat del debut ‘Al día siguiente’.