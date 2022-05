El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona va inaugurar ahir la nova cara de la seva joia de la corona, la sala de les pintures murals de Sant Quirze de Pedret, amb l’objectiu d’apropar-lo al públic dotant les pintures d’un relat.

L’actual museografia de la sala era dels anys vuitanta. Gairebé 40 anys després, es va crear un equip multidisciplinari per repensar aquest espai amb l’objectiu de dignificar-lo. Entre les actuacions que s’hi han dut a terme destaquen la restauració de les pintures murals que ocupen l’absis, la reformulació de la il·luminació, l’exposició de les dues pintures preromàniques a mode d’obra d’art i la inclusió d’algunes taules de llum on es donarà més informació sobre la iconografia de l’absis explicant les figures de l’Orant i el Cavaller i exposant com es realitza un arrencament d’una pintura mural.

La novetat més important i innovadora, però, és la presentació d’un model digital integral de l’església de Sant Quirze de Pedret incloent-hi els aixecaments de dades 3D amb escàners dels interiors i exteriors de l’església, dels diferents fragments pictòrics dispersos entre Solsona i el MNAC, i la mateixa església i el posterior modelat tridimensional. Això permetrà al visitant gaudir d’una presentació visual integral i més clarificadora d’aquest conjunt de pintures com no s’ha fet mai abans gràcies a l’ús de tècniques d’última generació.

Les pintures preromàniques i romàniques de la sala pertanyen al conjunt de decoració mural de l’església de Sant Quirze de Pedret, situada a Cercs. Aquestes pintures murals constitueixen un exemple pràcticament únic a Europa de pintura d’aquesta època.

La inauguració de la sala va tenir la participació de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Carles Freixes; el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert. L’estrena de la sala i l’acte d’inauguració es van fer en el marc de la iniciativa de la Nit dels Museus, una setmana en què els museus catalans duen a terme 230 activitats gratuïtes per apropar el patrimoni a tots els públics