El Festival Artístic del Barri Antic (FABA) va tancar dissabte la seva cinquena edició amb un ple absolut de públic, i així es deixava enrere les distàncies i les restriccions per gaudir de la música i l’art en directe en un espai únic al centre de la ciutat. Centenars de persones van passar al llarg del dia per l’Anònima. El lema del festival «Arriba la calor, arriba el FABA» no podia ser més encertat. Però la xafogor que es respirava dissabte a Manresa no va espantar els assistents.

On sí que es respirava un ambient més fresc era a la llotja de creació ubicada als garatges de l’Anònima. L’espai es va consolidar amb diverses propostes creatives i transformadores d’artistes emergents. Bruna Ribes hi aportava uns collages fets de diversos materials, combinats amb tècniques d’estampació i pintura. També s’hi podien veure les fotografies de Carmen Collantes Sánchez i les pintures de Xavier Pons. La mostra es completava amb les il·lustracions de Miquel Vila i, també, el projecte que unia fotografia i pintura de Sònia Carné. Però, sens dubte, el punt més concorregut va ser el que ocupava la jove artista manresana Emma Flores, que dibuixava retrats en directe. I mentre els visitants passejaven per l’exposició, la dissenyadora gràfica portuguesa Clara Pessanha dissenyava el full de sala de la mostra que a mitja tarda es va imprimir i que abans de cloure la llotja el públic es va poder endur a casa. Paral·lelament, es van fer dues xerrades que van aplegar mig centenar de persones. Seguint el recorregut, a les Carboneres de l’Anònima s’hi va poder visitar SKIN, una exposició fotogràfica del santpedorenc Alex Domènech. En l’apartat musical, la cantautora mallorquina Maria Jaume va ser l’encarregada d’encetar la jornada musical del vespre a la nau principal de l’Anònima. Arribava a Manresa amb un nou disc sota el braç, Voltes i voltes, tot just estrenat el dia anterior, i que va presentar acompanyada d’una banda de tres músics. Fragilitat i delicadesa que van captivar el públic. La jove cantautora també va recuperar temes del seu primer treball. La seva actuació es va enllaçar amb la de Carla, just en una sala annexa, en un espai més proper. Passades les deu de la nit, canvi de registre total per rebre el duet madrileny Hidrogenesse. Van completar el cartell de propostes musicals de la jornada Kokoshca, Da Souza, Ariox, Mayoneday i D4TA ERROR. L’Espai Social batega al ritme de música DJ L’afluència de públic a l’Anònima es va anar multiplicant a mesura que avançava la jornada. Un perfil molt variat i de totes les edats. La música i l’art van anar acompanyats de la gastronomia de les Quetes, i també es van programar activitats diverses a l’espai familiar. Al matí, un taller de serigrafia amb l’Escola d’Art, i a la tarda, un taller infantil de grafit amb Montana. Tot plegat acompanyat de la música DJ de Grozza, Two f**cking dj’s, DJ Jolie i Peter B.