Ahir era un dia d’eufòria a Olesa de Montserrat, després de la històrica tercera posició de la seva veïna Chanel Terrero al festival d’Eurovisió. El poble va seguir amb molt entusiasme l’actuació de l’artista d’origen cubà, i 1.400 persones en van aplegar al Teatre de la Passió per vibrar amb la seva interpretació de SloMo, que l’ha convertida en la representant d’Espanya que ha aconseguit més punts en la història del certamen, 459, i la més reeixida en 27 anys, per sobre del vuitè lloc de la surienca Beth el 2003. Ahir, l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, assegurava a aquest diari que «Chanel ens ha fet partícips a tots els olesans del seu èxit, perquè a totes les entrevistes ella sempre ha dit que és d’Olesa de Montserrat, amb l’alegria i la naturalitat que la caracteritzen».

Per a Riera, «l’actuació de Chanel a Eurovisió es va viure com un èxit perquè ella ja era guanyadora quan va sortir seleccionada al Benidorm Fest per representar Espanya. La tercera posició que va obtenir és per a nosaltres com si hagués quedat primera, perquè Ucraïna està vivint un moment difícil per la guerra i amb el vot popular va quedar clar que el públic li donava suport». Segons l’alcalde, «el sentiment del poble és molt gran perquè s’ha de valorar que una olesana hagi arribat a aquest nivell professional a través del seu esforç i perseverança. L’actuació va ser de 10 i es va confirmar la confiança que tenien els olesans en la veïna que han vist créixer».

Jordi López, regidor de Festes de l’Ajuntament d’Olesa, ressaltava que el pas de Chanel per Eurovisió «s’ha viscut amb eufòria i un gran suport per part dels olesans, especialment en moments clau com l’actuació i les votacions. La gent entén que hagi guanyat Ucraïna però estan molt contents que ella hagi obtingut la tercera posició». Per a López, «en l’àmbit institucional és una gran satisfacció i un goig que una representant local posi el nom d’Olesa arreu del món. Per a Chanel, Olesa sempre estarà al seu cor perquè els seus avis viuen aquí».

Chanel va aterrar ahir a la tarda a l’aeroport de Barajas procedent de Torí i, en arribar-hi, va manifestar la seva emoció entre un núvol de fans i mitjans de comunicació. «Això està sent increïble. Me n’emporto l’experiència i tot l’amor que hem rebut», va afegir. L’artista actuava ahir al vespre a les festes de San Isidro organitzades per l’Ajuntament de Madrid.

Polítics de tots els partits i artistes van felicitar la representant d’Espanya a Eurovisió 2022.

D’altra banda, el triomf d’Ucraïna al festival amb la cançó també va tenir ressò a la Catalunya central, on des de la guerra ha augmentat la colònia d’ucraïnesos. Maria Pasichnyk, establerta a Manresa des de fa 14 anys, assegurava ahir estar «molt contenta per la victòria, perquè la gent ha valorat la nostra llengua i i la nostra cultura. També ho estic perquè Espanya hagi quedat tercera». Per a Pasichnyk, «el resultat final no té res a veure amb la guerra perquè fa sis anys també vam guanyar i els últims anys hem rebut bastants punts. Una cosa és la política i l’altra l’entreteniment, com per exemple un festival com aquest o un concert. A més, si Ucraïna hagués guanyat per la guerra ho hauria fet encara amb més vots perquè tots els països haurien donat la màxima puntuació». «Hem guanyat Eurovisió i ara hem de guanyar la guerra», deia la ucraïnesa establerta a la capital del Bages.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van felicitar ahir els ucraïnesos Kalush Orchestra per guanyar Eurovisió 2022, i van desitjar que Kíiv pugui acollir el festival el 2023, fet que li correspon pel seu triomf. En concret, Michel va donar, a través d’un tuit, l’enhorabona al grup que ha guanyat amb la cançó Stefania i va mostrar el seu desig que «l’any vinent Eurovisió pugui ser acollit a Kíiv, en una Ucraïna lliure i unida». Per la seva banda, Von der Leyen va felicitar també el grup per la seva victòria i va asseverar que la seva cançó s’ha «guanyat» el «cor» d’Europa. «Celebrem la vostra victòria a tot el món. La UE està amb vosaltres», va escriure en una publicació al seu perfil de Twitter, recollida per Europa Press.

Ucraïna va guanyar dissabte a la nit el festival d’Eurovisió a la localitat italiana de Torí, amb un total de 631 punts. La segona posició va ser per al Regne Unit, que va obtenir 466 punts.