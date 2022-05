El Teatre Lliure de Gràcia ha presentat aquest dimecres l’espectacle ‘Internacional’ de la directora polonesa Anna Karasinska que es podrà veure des del 25 de maig al 12 de juny. Serà el primer espectacle de Karasinska que es podrà veure a l’Estat, en una producció amb cinc performers joves que tracta la noció d’estrangeria i reflexiona sobre la visibilitat i la possibilitat d’interconnexió en un teatre. La directora es val de nou del joc metateatral sobre l'escenari per generar el contingut sobre el propi món del teatre. La funció es presenta com un “experiment escènic” i no inclou ni representació, ni personatges ni ficció. “El tema va sorgint durant el procés i a través de la interacció que es genera entre els performers", han dit.

Segons han explicat en un comunicat, a la directora Karasińska “no li agrada parlar de temàtica en els seus espectacles perquè n'aplana la recepció". ‘Internacional’ compta amb cinc performers joves a escena, escollits entre prop dels 500 candidats que es van presentar al seu càsting. Es tracta dels intèrprets Avo Buchaca, Amàlia Cillero, Magí Coma, María Moralo i Alba Tortras.