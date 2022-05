L’escala al damunt del cel blau al final d’El show de Truman, protagonista del cartell del 75è festival de Canes, ocupa ja un espai privilegiat al davant del Palais de Cinema a la multitudinària Croisette. Ahir va ser el moment d’obrir portes i mostrar, completament fora de competició, el film inaugural, una posició generalment incòmoda per l’enorme visibilitat que rep el film protagonista, sotmès a grans expectatives. La pel·lícula que obre Canes sempre conté un càsting destacat que es pugui lluir als diaris el dia següent i acostuma a ser una declaració d’ intencions en termes industrials. Es tracta de films sovint francesos o de productors propers d’alguna manera al festival, apostes segures en termes de complicitat. Final Cut (Coupez!) és la nova pel·lícula del francès Michel Hazanavicius, guanyador de l’Oscar amb El artista, també presentada aquí a Canes amb gran èxit. De fet, Hazanavicius s’ha convertit des de llavors en un dels cineastes que envolten organitzativament el director del festival, Thierry Fremaux, que també li ha programat tots els seus altres films. Aquesta nova proposta és una pel·lícula sobre zombis, un tema que ja va merèixer ser en la inauguració de Canes quan Jim Jarmush va presentar Los muertos no mueren, un dels films pitjor recordats de la seva carrera. Final Cut és un remake de la japonesa One cut of the dead, un èxit entre festivals de gènere, que també exposava com la gravació d’un film de sèrie B (o Z) sobre zombis era interrompuda per un apocalipsis zombi de debò. Hazanavicius ha aconseguit dinamitzar tots els elements metacinematogràfics ja presents en el film inicial en una proposta que pot funcionar molt bé comercialment, tot i que queda prou lluny del tipus de cinema que genera consensos a Canes.

Per cert, el film s’anomenava inicialment Z, i així es va anunciar per part del festival, però finalment s’ha canviat per les connexions que es poguessin fer amb el símbol de l’exercit invasor rus. Un tema molt sensible a França i que ha portat el festival a censurar realitzadors del país que no es mostrin solidaris amb el poble ucraïnès.