El BCN Film Festival, de la mà del Cineclub, torna aquest diumenge a Manresa amb la projecció d’un clàssic modern, Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983), recuperat a la seva darrera edició. El seu autor, Nagisa Oshima (1932-2013), fou la figura capdavantera de la nova onada del cinema japonès que va irrompre en els anys seixanta. La seva mirada irada (afirmà que detestava tot el cinema rodat en el seu país) i subversiva aportà una radicalitat, expressiva i ideològica, que es concretà en obres majors com El ahorcamiento (1968) i La ceremonia (1970). El seu títol més mític, l’icònic i controvertit El imperio de los sentidos (1976), revolucionà definitivament l’expressió de la passió a la pantalla gran. El mestre nipó plasmà novament en un dels últims llargmetratges, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, una de les seves qüestions més estimades: el desig alliberador que esmicola totes les barreres morals i socials. El seu escenari és un camp de presoners de Java, l’any 1942, controlat per l’exèrcit japonès. El seu responsable, el capità Yonoi, segueix un codi de valors molt estricte però la seva actitud es transforma paulatinament en conèixer una de les seves víctimes, el major Jack Celliers de les forces britàniques. La pel·lícula s’inspira en una novel·la autobiogràfica (The Seed and The Sower) de Laurens Van der Post. Es inevitable no pensar en Un puente sobre el río Kwai (Lean, 1957), però el realitzador d’El muchacho, que reconeix la influència de la pacifista La gran ilusión (Renoir, 1937), juga en una altra lliga i ens regala una història d’amor doblement transgressora (entre dos homes que també són enemics), tan fascinant i potent com commovedora, que conté un duel dramàtic memorable entre el gran David Bowie (la seva millor interpretació cinematogràfic) i Ryuichi Sakamoto (l’artífex també de la seva hipnòtica banda sonora).