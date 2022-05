Arnau Tordera (Tona, 1986) lidera el grup Obeses, amb el qual ha reprès els concerts amb la gira de L’ai al cor; té en marxa El joglar, en què ell tot sol escenifica el musical Verdaguer, ombres i maduixes, i està acabant d’orquestrar l’òpera La gata perduda que s’estrenarà a l’octubre al Liceu. «He estat dos anys ocupadíssim, però estic en un moment molt dolç. És intens i esgotador, però estic content i agraït del moment que estic vivint professionalment», remarca.

I, a més, no va dubtar en col·laborar amb l’Escola Municipal de Música de Berga, que celebra el seu 50+1 aniversari, quan es van interessar per escenificar la seva cantata La màquina del temps, que compta amb la dramatúrgia d’Antoni Font-Mir (Vic, 1981). És una obra que diu que «ha anat revifant al llarg de la història». Li van encarregar pel 40è aniversari del Cor Cabriol, es va estrenar el gener del 2017 a Vic «i va funcionar molt bé».

La màquina del temps destaca per tenir «cançons molt diferents, per interessar a un cor de nens, perquè a vegades les cantates estan molt passades de moda». I el mateix Tordera hi participa com a protagonista (narrador i cantant) «per animar els joves cantaires». La cantata va tenir «una segona vida» el 2019, quan el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya la va escollir per la seva 52a trobada i 1.500 cantaires la van interpretar en quatre concerts. I d’aquesta manera se’n va poder fer una gravació.

I, ara, «per sorpresa», l’Escola Municipal de Música de Berga «s’hi ha tornat a interessar i es torna a fer un viatge emocionant d’aquest tipus». El director del centre berguedà, Xavier Llobet, explica que ja fa un parell d’anys que volien fer aquesta cantata, «però no ho vam considerar viable per la pandèmia. Aquest curs ens hem tirat a la piscina i, per sort, s’han acabat les restriccions i tampoc no hem de cantar amb mascareta».

L’escenificació tindrà lloc diumenge (18 h) al Teatre Municipal de Berga i per arribar a aquest punt un centenar d’alumnes berguedans, d’entre 6 i 15 anys, han estat assajant des de principi de curs les deu cançons de la cantata, en la qual el protagonista és un científic, l’Arnold, que fabrica una màquina per viatjar en el temps. Això permet que les músiques traslladin a diferents èpoques i tot plegat avança amb la interactuació del cor... i també del públic.

Els alumnes van fer un intensiu a Vilada a finals de febrer en les habituals colònies musicals, i diumenge passat ja van fer un assaig amb Arnau Tordera, que diu que va rebre «molt bones vibracions. Com a compositor és difícil d’explicar que hi hagi qui s’hagi molestat en invertir temps i gaudi en una cosa que has escrit. Es notava que s’ho havien preparat bé, i n’hi havia que es coneixien fins i tot les parts parlades. I que hi havia respecte cap a mi com a compositor. M’agrada contribuir en la mesura que puc a la part pedagògica de la música».

El músic osonenc remarca que la cantata «no és senzilla, i cal esforç per treballar-la, perquè hi ha peces molt diferents, segons el color i la sonoritat de cada moment de la història. Hi ha un himne, del que podrien ser les marxes de la legió romana, una peça amb onomatopeies rítmiques per simular els troglodites... També estic molt satisfet d’una peça amb reminiscències aràbiques per l’antic Egipte i d’una llicència personal en què encarno un cantant rock dels 70 amb acompanyament del cor a l’estil iè-iè». De fet, assenyala que «vaig buscar l’equilibri entre la funció pedagògica i oferir una experiència musical interessant».

Un concert de Patum

L’Escola Municipal de Música de Berga clourà els concerts d’aniversari diumenge de la setmana que ve, amb la participació dels alumnes de 3 a 6 anys en un parell de peces en la sessió extra d’El Pot Petit (a les 16 h). I, d’altra banda, demà (19 h, al Teatre Municipal) la banda participarà en La Patum tot l’any, amb la jove companyia de La Closca Teatre, formada per nou joves d’entre 16 i 19 anys. Oferiran el concert teatralitzat De tots en fem un, que amb text de Laura Corominas, explica les emocions que genera la festa berguedana.