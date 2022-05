Fem un repàs de les primeres propostes presentades en secció oficial competitiva al festival de Canes. Un dels cineastes russos més crítics amb el seu govern, Kiril Serebrennikov, i l’únic del país que ha entrat a la secció reina, ha presentat Zhena Chaikovskogo, títol original de La muller de Tchaikovsky. El director va deixar un bon regust de boca al festival l’any passat i repetim la mateix impressió amb aquest nou film sobre l’homosexualitat del popular compositor, un tema tabú a Rússia. La potència del missatge, acompanyada de magnífiques interpretacions, sobretot una corprenedora Alyona Mikhailova, i l’estil visualment inquiet de Serebrennikov converteixen el film en una proposta certament a considerar. En negatiu, el film posseeix una ànima obsessiva que en dificulta sovint la fluïdesa de la narració. D’altra banda, els directors belgues del fenòmen nominat a l’Oscar Alabama Monroe, Felix Van Groeningen i Charlotte Vandermeersch, tornen a amb Le otto montagne, les vuit muntanyes, una història força llunyana d’aquella i molt més arriscada formalment. En aquest cas es tracta d’uns nois que viuen en un indret muntanyós i que, malgrat els molts conflictes que els portarà la vida, mantenen una amistat indestructible. El film no té un conflicte convencional i juga amb la diferent perspectiva que tenen els dos amics sobre la vida a la muntanya. Un crític es preguntava a crits al final de la projecció si era tot plegat una broma. No ho és, però la proposta és difícil, molt espiritual. Per tancar, un realitzador força habitual del festival, on ha presentat amb èxit films com La noche es nuestra, El sueño de Ellis o Two lovers, aquesta darrera molt celebrada entre la crítica. Qui signa aquestes ratlles no ha acabat mai d’encaixar amb els films de James Gray i Armageddon Time semblava que no seria una excepció. Acompanyat com sempre per un càsting indiscutible, aquí Anthony Hopkins, Anne Hathaway i Jeremy Strong, Gray ha posat la seva atenció en abordar amb entranyable intensitat el somni nord-americà, aquest cop des d’una perspectiva molt més personal i amb un ànim de retratar la seva pròpia família.