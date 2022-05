Projectar pel·lícules amb consciència ambiental en un entorn natural que convidi a la introspecció. Aquest és el plantejament de la primera mostra de cinema a Manresa vinculada a la naturalesa que l’entitat ecologista Meandre portarà del 27 al 29 de maig a la Torre Lluvià. Sota el títol Terra, la primera edició constarà de sis films que versaran sobre els boscos i els rius amb l’objectiu de posar al centre del debat la gestió dels ecosistemes forestals.

El projecte, que compta amb el suport de Cineclub i de l’Ajuntament de Manresa, sorgeix de la iniciativa d’acostar les pel·lícules amb sensibilitat ambiental al públic. El director de la mostra, Ignasi Cebrian, considera que en un territori rodejat de boscos com és el Bages «és interessant projectar films que enriqueixin el debat sobre la seva protecció i en destaquin els valors tangibles i intangibles». Els rius seran l’altre eix temàtic de la mostra amb la voluntat de complementar el programa de la Festa del Riu de Manresa, que se celebra del 20 al 28 de maig.

L’escenari que han escollit per celebrar la primera edició de la mostra Terra és la Torre Lluvià, «un dels símbols de l’Anella Verda de Manresa», destaca el president de Meandre, Jaume Torras, que posa en relleu la importància de donar un ús social al patrimoni natural de Manresa i de la resta de la comarca. Amb la seva proposta, la històrica casa modernista s’omplirà de cinema durant tres dies consecutius, però també d’altres activitats paral·leles com una taula rodona sobre la gestió dels boscos. Els organitzadors preveuen celebrar les sessions de cinema matutines a l’interior de la torre, per evitar la calor, i les vespertines a la fresca.

La cartellera de la mostra oferirà una àmplia varietat de films que han estat seleccionats «seguint un criteri temàtic, però també estilístic, apostant per les pel·lícules d’autor que conviden a la reflexió», apunta la secretària de Meandre, Judit Ester. La majoria dels llargmetratges que es visionaran pertanyen al cinema documental, amb títols com La sal de la Tierra de Wim Wenders, que explica la biografia del fotògraf brasiler Sebastiao Salgado, amb un final inesperat vinculat als boscos, o el documental La vida secreta de los árboles, basat en la història de l’autor del llibre amb el mateix nom, Peter Wohlleben, un guarda forestal que després de molts anys de professió aprèn a detectar la forma de relacionar-se dels arbres.

També hi haurà espai per a la ficció amb una història sobre un avi i una neta en terra de ningú titulada Corn Island de George Ovashvil. Ester assenyala que es tracta d’una obra cinematogràfica «lenta, amb una fotografia extraordinària, amb molt poc diàleg, que incita a la introspecció». La mostra es clourà amb una pel·lícula dedicada al públic familiar titulada El meu veí Totoro del director japonès Hayao Miyazaki, que narra la història sobre l’esperit d’un bosc anomenat Totoro. La projecció d’aquesta cinta estarà precedida de l’espectacle del narrador oral Blai Senabre, que explicarà contes relacionats amb la natura.

Els organitzadors estan satisfets amb el programa de la primera edició d’una mostra a la qual volen donar continuïtat en el futur. «De moment hem fet un primer pas i caldrà veure quina és la resposta del públic», assenyala Cebrian amb l’expectativa de poder celebrar més edicions d’una activitat que aposta per vincular la naturalesa amb la cultura. Enguany compten amb una subvenció de 2.000 euros per a l’organització de la proposta procedents de la regidoria de Cultura i de Ciutat Verda.