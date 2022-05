ACanes, el cinema francès no deixa de ser el que té una quota d’espai més gran a totes les seccions. En l’àmbit cinematogràfic són una superpotència del setè art i a casa seva gaudeixen d’una merescuda posició de privilegi, tot i que de vegades pugui despertar una lògica desconfiança. Fins avui han destacat en la programació la inauguració zombi de Michel Hazanavicous amb Coupez!, Mia Hansen Love amb la íntima i entranyable Un beau matin i, dins de la competició oficial, la intensíssima diatriba entre germans de Frère et soeur, nova aportació del gran Arnaud Desplechin (Un cuento de Navidad) per al lluïment de Marion Cotillard i Melvil Poupaud, un dels meravellosos actors habituals de Xavier Dolan. Els rumors apunten que la gran diva actual del cinema francès hauria renunciat a fer de presidenta del jurat per no perdre l’ocasió d’un possible premi d’interpretació pel film. Tot i que cal agrair a Desplechin els riscos que pren, la crítica ha reaccionat d’una manera molt hostil a la proposta, amb tot tipus d’excessos melodramàtics, com si fos un mal intent d’imitar Almódovar o Douglas Sirk. Canes també ha homenatjat un altre gran nom del seu cinema: el colossal guionista Jean-Claude Carrière, desaparegut el febrer de l’any passat als 89 anys. Conegut sobretot per la seva trajectòria en col·laboració amb el mític Luis Buñuel, Carrière és un creador multifacètic, com ho demostra el meravellós documental La sombra de Goya según Jean-Claude Carrière. En aquest treball que signa José Luis López Linares, l’autor dels guions de Belle de jour i El tambor de hojalata reflexiona sobre el providencial pintor espanyol. Tot i l’avançada edat de Carrière, el resultat gaudeix de la seva agudesa i intel·ligència extremes. El film serveix com a homenatge a Goya i Carrière, però també a Buñuel, que esdevé el vincle emocional i artístic entre tots dos. El film s’ha presentat dins la secció Cannes classics, que va obrir les projeccions amb la imprescindible La madre y la puta, de Jean Eustache, una joia del 1972 que conserva tot el seu magnetisme i vigència.