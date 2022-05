Bruce Springsteen i The E Street Band tornaran als escenaris al febrer del 2023 amb un seguit de concerts pels Estats Units -que s'anunciarà properament- i una gira europea d'estadis que començarà el 28 d'abril de l'any que ve a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Serà l'única ciutat espanyola on actuarà el 'Boss'. A més de la capital catalana, la gira farà parada a Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurich, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenhaguen, Hamburg, Viena, Munich i Monza. Més endavant, s'hi afegiran ciutats i dates al Regne Unit i a Bèlgica. L'última visita a Catalunya de Bruce Springsteen va ser el maig del 2016 al Camp Nou. Les entrades es podran comprar el 8 de juny a partir de les 10.00 h.

Les entrades costaran entre 65 euros i 125 euros per a les de seient reservat a la grada. Les de la primer part de la pista també tindran un preu de 125 euros mentre que les de la part de darrere costaran 82 euros. La compra estarà limitada a sis entrades per persona.

El retorn al directe

La gira de l'any que ve suposarà el retorn de la banda a les actuacions en directe des del febrer del 2017, quan van acomiadar a Austràlia la gira mundial 'The River Tour' durant 14 mesos. 'Billboard' i 'Pollstar' el 'tour' mundial va ser el més important del 2016.

Bruce Springsteen i The E Street Band es van tornar a reunir per actuar al programa de televisió 'Saturday Night Live' el desembre del 2020, on van actuar en directe dues cançons del seu últim disc d'estudi, 'Letter To You' (Columbia Records)

L'any passat, Springsteen també va presentar una pel·lícula, ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’, va col·laborar amb l'expresident americà Barack Obama en el llibre 'Renegades: Born In The USA' i va reprendre l'espectacle 'Springsteen On Broadway' durant la reobertura dels teatres a Nova York després de la pandèmia, l'estiu passat.