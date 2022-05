A l’espera de poder parlar de la imminent i molt esperada Crimes of the future, de David Cronenberg, durant les darreres hores un parell de directors ja han demostrat al festival de Canes la capacitat de risc i insubordinació del canadenc. I no son noms menors precisament. El primer, Park Chan-wook, és un vell conegut del festival d’on ha sortit premiat en dues ocasions, amb Thirst i Oldboy. Enguany el sud-coreà ha portat fins a la costa blava Decision to leave, un nou prodigi visual i narratiu en la seva carrera i una nova proposta que veurem aspirant a tot durant la temporada. El film és pur gènere negre, partint de la història d’un detectiu que investiga la estranya mort d’un home a les muntanyes. La seva recerca el portarà fins a la muller del difunt, que oculta un passat carregat de misteris. El detallisme i la complexitat amb la qual Park Chan-wook afronta cada plànol i cada detall el converteixen a ell en l’hereu definitiu de Hitchcock, mentre el film esdevé un candidat a qualsevol premi de la secció oficial.

Dins de la Quinzena de realitzadors hem pogut veure també el nou film d’un altre gran realitzador, Alex Garland, potser més novell que els anteriors. Però si has signat Ex Machina i Aniquilación només se’t pot considerar com un dels cineastes més interessants del gènere fantàstic actual. La seva nova proposta està en un límit molt delicat del gènere folk horror, ja que som davant d’un pertorbador malson sobre el masclisme, on tots els protagonistes son interpretats pel mateix actor, el prodigiós Rory Kinnear. A Men, la protagonista, en una altre extraordinari treball de Jessie Buckley (La hija oscura), és Harper, una noia que s’endinsa en un poblet estrany després del suïcidi del seu marit. Aquesta metafòrica i malaltissa versió distorsionada del mite d’Adam i Eva és una perla a reivindicar i posiciona Garland com una de les veus més personals i capacitades del cinema britànic contemporani. El film ve avalat pel segell impecable de la productora A24, responsable, entre d’altres, d’Under the skin, Moonlight, Hereditary, Langosta, Swiss Army Man, X...