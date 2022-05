'Ovelles', la comèdia escrita i dirigida per Carmen Marfà i Yago Alonso, torna a la cartellera barcelonina per segona vegada aquesta temporada. Estrenada el 2018 a la Sala Flyhard, l'obra va triomfar el setembre passat al Teatre Poliorama, i a resultes de la bona acollida aquí i en la gira posterior aterrarà al Teatre Borràs tot el juliol. L'espectacle coproduït per la Flyhard i El Ramat Produccions es veurà amb el repartiment original que formen Sara Espígul, Albert Triola i Biel Duran. 'Ovelles' reflexiona, en clau d’humor, sobre la frustració d’una generació –que ronda els 30 anys- marcada per una gran crisi econòmica i després per la pandèmia. A l'obra, tres germans es debaten sobre què fer amb les 512 ovelles que acaben d'heretar.

Els números assolits durant la recent explotació i gira de l'espectacle han encoratjat als productors (El Ramat Produccions i Sala Flyhard) a tornar a pujar a l'escenari aquesta comèdia d'èxit que ja s'ha representat 116 vegades arreu de Catalunya amb una ocupació mitjana del 98,20% a Barcelona. Ovelles tornarà per fer temporada al Teatre Borràs abans de saltar a la cartellera madrilenya. L'obra parla de la decepció de la generació que avui ronda els 30 anys, "de la seva permanent necessitat d'empoderar-se i reinventar-se, de tot allò que són capaços o no de sacrificar per canviar les seves vides, de les seves pors i de com afrontar-les". En un moment on la consciència ecològica va guanyant cada vegada més terreny, 'Ovelles' també posa en evidència la nostra desconnexió amb el món rural. Carmen Marfà i Yago Alonso són els autors d'aquest text que ha tingut bona acollida a la cartellera barcelonina, partint de la Sala Flyhard. Els dos autors són també responsables de muntatges com 'Instruccions per enterrar un pare' (2020) i l'encara més recent 'La pell fina' estrenada i encara en cartell a la Flyhard.