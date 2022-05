L'espectacle 'Gregaris' de la companyia Soon Circus Company, ha estat reconegut amb el Premi del Públic al millor espectacle de la 33a Mostra Igualada. Els assistents a la fira -professionals i públic general- han votat de manera anònima aquesta proposta entre els 47 espectacles programats en aquesta edició. El premi consisteix en què l'Ajuntament d'Igualada programarà aquest espectacle en el marc de la Festa Major del 2023. Un dels integrants de la companyia, Manel Rosés, ha explicat que l'espectacle parla de l'amistat entre dos acròbates a través de la vessant més humana de l'esport. "Rebre un premi així ens dona molt confiança com a companyia, a part de la projecció que ens dona", ha expressat Rosés.

Soon Circus Company és una companyia de circ contemporània creada el 2016 per dos acròbates, el suec Nilas Kronlid i el català Manel Rosés. Aposten per un llenguatge acrobàtic i humorístic per connectar de manera directa amb el públic. 'Gregaris' és el seu primer espectacle, que es va estrenar l'any 2018 a la FiraTrapezi i, des d'aleshores, ja ha girat per tot Europa i ha fet parada en festivals com FiraTàrrega, Subcase d'Estocolm o Spot Festival de Vilnius.

Un dels integrants de la companyia, Manel Rosés, ha agraït el guardó i ha assegurat que "el fet en si d'actuar a la Mostra ja és un premi". A més, ha posat de relleu la feina de l'organització en l'elecció del lloc en què es va desenvolupar l'espectacle, ja que, segons ell, "ajuda molt a donar-li més pes i valor a l'espectacle". "Els espectacles de carrer també s'han de mimar perquè puguin arribar al seu màxim esplendor", ha reivindicat. A més, ha explicat que han girat molt per Europa i, per tant, "és una sensació molt bona rebre un premi a casa".

Les votacions per escollir el millor espectacle de la Mostra s'han fet de manera anònima i telemàtica per part del públic assistent. El veredicte ha tingut en compte els aforaments per garantir la igualtat d'oportunitat entre tots els espectacles.