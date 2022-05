Els Festivals Alta Sagarra, que ja van confirmar els concerts de Manu Guix (que hi presentarà el seu últim disc Moments), la cantautora Joana Serrat (que actuarà a duet amb la seva germana Carla) i el pianista i compositor menorquí Marco Mezquida (en format trio), afegeixen a la seva programació dos noms bagencs: el músic manresà Salva Racero i la surienca Beth Rodergas.

Racero actuarà a Calaf el primer cap de setmana, el 9 de juliol, amb el seu darrer projecte, Torno a respirar. Ho farà en format trio acústic amb Marc Quintillà (guitarres) i Jordi Campoy, als teclats. Beth Rodergas actuarà acompanyada de la pianista Laura Andrés el tercer cap de setmana del certamen, a Calonge de Segarra. Serà el 23 de juliol per presentar el seu últim disc Natural women, on la cantant i compositora surienca versiona amb Andrés grans icones femenines de la cançó, amb temes de Cindy Lauper i Nina Simone, entre d’altres. Un treball que ha tingut la col·laboració d’artistes com Ele i Chica Sobresalto (Maialen), la violoncel·lista Noemí Pasquina i la contrabaixista Cristina Membrive. Rodergas i Andrés, que han arranjat i produït el disc, actuaran el juny a l’Abadal Music Fest.

L’últim cap de setmana, el 29 de juliol, serà el torn de la Dream Big Funk Band en una actuació a Copons que, enguany, se suma als municipis dels Festivals, i que aproparà al públic la música d’artistes com Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder i Chaka Khan. Un concert potent i festiu amb quatre cantants i una Big Band sota la direcció de Vicens Martín.

La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra, que enguany organitza el Casino de Calaf, se celebrarà del 8 al 30 de juliol, després del parèntesi per la pandèmia. A més de Calaf, Calonge de Segarra i Copons, el certamen també viatjarà a Veciana. El programa encara s’ha de completar amb un parell d’artistes més però les entrades ja es poden adquirir a www.entrapolis.com