Alcarràs, el film de Carla Simón distingit amb l’Os d’Or al Festival de Berlín, ja és la pel·lícula espanyola més vista d’aquest any, fregant els 300.000 espectadors (291.458), segons dades de Comscore. En la quarta setmana d’exhibició, continua sent la cinta més vista en més de 40 cinemes. Aquest divendres, que es renova la cartellera, es podrà veure en un centenar de pantalles després que s’hi sumin onze noves còpies. A les comarques centrals continua en cartell a Manresa, Igualada i Abrera. Al Patronat de Berga, que actualment no la té en cartell, el fenomen Alcarràs s’ha convertit en el film amb més espectadors des que es van reprendre les projeccions, el 2015.

Per celebrar les xifres d’una pel·lícula que ha superat els 1,5 milions d’euros de recaptació, l’equip d’actors de la pel·lícula i la seva directora van fer un vídeo d’agraïment al públic pel seu suport. La notícia coincidia amb l’estrena d’Alcarràs a Itàlia, prevista per ahir. Fonts d’una de les productores del llargmetratge, Kino Produzioni, explicaven que es podrà veure a 90 cinemes d’arreu d’Itàlia, «tant en ciutats grans com petites». Malgrat evitar fer estimacions d’espectadors, es mostraven «convençuts» que «la força de la pel·lícula arrossegaria molt públic. Kino Produzioni també va explicar que Alcarràs també es podrà veure a Alemanya i França després de l’estiu, i als Estats Units aquest octubre. La previsió és que arribi a la tardor també al Regne Unit i que la plataforma de streaming britànica MUBI la tingui en un futur al seu catàleg per als usuaris residents als EUA, el Regne Unit, Irlanda, Malàisia, l’Índia, Turquia i Llatinoamèrica.