La companyia Insectotròpics prepara al Berguedà l'espectacle del seu desè aniversari, 'Orpheus', que estrenarà al Grec de Barcelona el 20 i 21 de juliol. Un treball que reflexiona sobre l'amor, la vida i la mort a través del mite d'Orfeu i Eurídice i que, com ja és habitual a la companyia, barreja diferents disciplines i crea un llenguatge únic entre el teatre, la performance i les arts de carrer. "Necessitàvem fer aquesta reflexió. És un espectacle més emocional del que estem acostumats, però no deixem enrere el nostre segell: som un cop a l'estómac", explica una de les membres de la companyia, Laia Ribas. Després del Grec, Insectotròpics portarà 'Orpheus' a Alemanya, on es podrà veure durant el mes d'agost.

Insectotròpics prepara aquests dies al Konvent de Cal Rosal l'espectacle del seu desè aniversari. Porta el nom d''Orpheus', músic i poeta, que queda devastat per la mort d'Eurídice, la seva estimada. L'obra incorpora "una sorpresa tecnològica", l'Spiritcom, una màquina d'immersió virtual. Orfeu recorre a ella per tornar la vida a la seva estimada i així l'espectacle reflexiona sobre l'amor, la vida i la mort. "En el moment en què parlàvem de la vida, automàticament parlàvem de la mort. No podem viure la vida si no mirem de cara a la mort", explica Laia Ribas.

En aquest espectacle, Insectotròpics no abandona la seva essència. A través de la tècnica del cinema en directe, la companyia explica els secrets del muntatge amb una posada en escena al descobert que fa ús de recursos com la robotització de les càmeres, l'expressió plàstica de la pintura o la manipulació digital. Durant l'obra, se sobreposen àudios de les xarxes socials amb textos extrets del diari personal que un dels membres de la companyia va fer durant un procés de dol.

Treballar a casa

A llarg d'aquesta dècada, la companyia ha estrenat diversos espectacles arreu del món, ha actuat a més de 20 països i a molts festivals, però poc a Catalunya. "Esperem que aquest desè aniversari sigui l'inici d'una nova etapa amb més feina aquí. Això ens encantaria", afegeix Ribas.

El Konvent de Cal Rosal, un centre neuràlgic

Aquests dies la companyia treballa al Konvent de Cal Rosal, un pol artístic de referència, on també viu Bru Ferri, l'actor que interpreta el paper d'Orfeu. Fa tres anys, Ferri va decidir convertir el Konvent en casa seva i sumar-se a la comunitat d'artistes que hi resideix. "Vaig venir perquè és un projecte cultural i de vida que em crec. Va en sintonia amb les meves idees i és un espai on puc desenvolupar els meus projectes creatius i estar en contacte amb artistes d'arreu del món. És un centre neuràlgic de pensament i de creació i això pera un artista és fonamental", conclou.