L’actor Ray Liotta, recordat pel seu paper en el film Un dels nostres, va morir ahir als 67 anys mentre dormia, segons fonts pròximes a l’intèrpret citades pel portal TMZ. Liotta es trobava a República Dominicana rodant la seva nova pel·lícula, Dangerous Waters i estava acompanyat per la seva promesa, Jacy Nittolo. Liotta tenia una filla.

Nascut en Newark, Nova Jersey, el 1954, Liotta sempre serà recordat pel seu paper com Henry Hill, un jove aprenent de mafiós. D’aquest rodatge, a les ordes de Martin Scorsese, guardava l’actor un record agredolç, perquè en aquesta època va morir la seva mare d’adopció (Liotta havia estat un bebè abandonat en un hospici). El seu primer treball estable com a actor va ser en una telenovel·la, Another World i ja a Hollywood va debutar amb The Lone Lady (Peter Sasdy, 1983) al costat de Pia Zadora. Però després de rodar amb Scorsese i ja no deixaria d’encadenar títols: un centenar de films en la pantalla gran i més de 40 produccions televisives. Un dels seus últims treballs va ser la seva participació en la preqüela de la sèrie Los Soprano.