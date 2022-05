Pocs cineastes escauen tan bé al costat glamurós del festival de Canes com l’australià Baz Luhrmann. De fet, ell s’ha encarregat d’obrir el certamen francès en un parell d’ocasions, amb Moulin rouge i El gran Gatsby, dos films visualment espectaculars amb bandes sonores tan eclèctiques com aclaparadores. Deu anys després d’aquesta darrera, ha tornat al cinema després de molts projectes oberts, però no finalitzats, entre ells, l’adaptació del mític guió sobre Napoleó, de Stanley Kubrick. Però a Luhrmann li escauen els musicals i les biografies. Potser per això s’ha atrevit amb Elvis Presley, el cèlebre rei del rock, llegenda entre les llegendes i un dels personatges més importants de la cultura del segle XX. Luhrmann ha perdut la distància esteticista que aplicava als anteriors films mencionats en aquest biopic realista, però juga amb joia amb una cartera de cançons impressionants i un poder visual tan irresistible com sempre. Elvis exposa l’ascens i caiguda del músic des de la perspectiva de l’empresari que el va descobrir, un antiheroi que narra el film gairebé com si fos el Salieri de l’Amadeus de Milos Forman, un rol que recau en un gairebé irreconeixible Tom Hanks, de nou en un paper que sembla cridar els premis. La seva vàlua no és menor que la del veritable descobriment del film, el propi Elvis, interpretat pel jove Austin Butler, perfectament integrat en la persona i el personatge. A través de tots dos rols, completament antagònics, Luhrmann fa un retrat de l’Amèrica dels 50 als 70, un moment carregat de llums i ombres, com la pròpia vida del cantant. Elvis participa fora de concurs en el festival de Canes, però és un film que crida la competició i la disputa dels premis amb tota la seva ànima, i no seria gens estrany veure’l fent-ho a final de temporada, malgrat les crítiques que van sortint al festival i que, com ja li va passar amb Moulin rouge, han dividit aquí als entesos. La pel·lícula s’estrena el proper 1 de juliol pràcticament a tot el món.