Des que s’havia traslladat a Los Angeles, vivia en un apartament de Glendale amb un xicot jueu que es deia Bernard Schwartz i que es feia dir Tony Curtis a la Universal. Quan passejava per Rodeo Drive, veia amb satisfacció que algunes persones el reconeixien de Homes, la seva primera i única pel·lícula fins aleshores. Fidel als dictats del mètode après a les aules de l’Actor’s Studio, s’havia ficat a la pell dels soldats paralítics que anaven en cadira de rodes. Havia sentit com ells el fàstic al cos, la compassió dels altres, la manca de llibertat, quan havia passat setmanes d’aprenentatge al seu costat en un hospital militar. El resultat havia estat engrescador, gràcies -calia reconèixer-ho- a Fred Zinnemann, que ja havia dirigit Montgomery Clift en un melodrama de postguerra i sabia tractar els actors amb personalitat, com en Monty i ell.

Ara era a Hollywood per rodar als estudis de la Warner a Burbank la versió cinematogràfica d’Un tramvia anomenat Desig. El paper de Stanley Kowalski a la pantalla l’enlairaria entre les noves estrelles del cinema, n’estava segur. L’havia representat al Teatre Ethel Barrymore de Nova York des del desembre del 1947, abans de ser substituït per l’Anthony Quinn, quan ja estava fart de lluir samarreta suada a Broadway. Primer havia patit perquè els Warner triessin un actor amb més fama, però John Garfield tenia massa exigències, la RKO no volia deixar anar Bob Mitchum i en Burt Lancaster s’estimava més el cinema negre i fer tombarelles amb el seu amic Nick Cravat a El falcó i la fletxa. El protagonista va ser seu per obra i gràcia d’Elia Kazan, que l’havia dirigit al teatre, i per l’autor de la peça, Tennessee Williams, que s’entestava a no voler ningú més. Per a la figura de la Blanche DuBois tenien l’actriu que l’havia portat a escena a l’Aldwych de Londres, la Vivien Leigh, inoblidable Scarlett O’Hara a Allò que el vent s’endugué. El problema era la censura, però Kazan i els guionistes Williams i Saul van deixar de banda l’homosexualitat del marit de la Blanche i assuaujar la referència a les relacions d’ella amb alumnes joves.

Primer, la Vivien Leigh li havia semblat una dona esquerpa, distant, una pija, vaja. Molt maca, això sí. Entre els tècnics tenia fama de complicada. A vegades s’enfurismava per qualsevol fotesa i a les poques hores ho havia oblidat, com si res no hagués passat. Marlon va descobrir que tenia un sentit de l’humor maliciós com el seu, va ser un bon dia, quan ell va imitar l’accent shakesperià de Laurence Olivier a Enric V i ella es trencava de riure. Sir Olivier, el seu marit, estava llavors als estudis de la Paramount de Melrose Avenue rodant Carrie, a les ordres de William Wyler. El matrimoni va convidar Brando a sopar a la casa que tenien llogada a Bel Air. Marlon s’hi va presentar amb jaqueta i corbata, tal com exigia l’etiqueta anglesa, però ben aviat es va afluixar el nus i tots tres van beure xampany Taittinger a tenti potenti. Olivier va confessar que ell dirigia la Vivien a la nit, quan tornava de ser dirigida per Elia Kazan durant el dia. Fos com fos la barreja, la Leigh va guanyar el seu segon Oscar fent de l’esgarriada Blanche Du Bois a New Orleans.