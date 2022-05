El Festival de Canes és la Champions del cinema. O la Champions és el Festival de Canes del futbol. Vosaltres decidiu. En tot cas, Canes és una selecció del millor talent cinematogràfic internacional que s’enfronta en una competició. I el jurat de l’edició 75 va decidir donar, ahir, la Palma d’Or a un repetidor, el suec Ruben Östlund, qui va guanyar la primera fa només 5 anys amb The square.

En tots dos casos, es tracta de sàtires agudíssimes sobre la nostra contemporaneïtat, un gènere poc habitual a la secció oficial, però indubtablement efectiu. Triangle of sadness és un premi oportú perquè resulta un atac sense miraments a la nostra contradictòria societat de desigualtats. Tot plegat dins d’un vaixell on un grup de privilegiats viurà un trajecte que no oblidaran i que inclou 20 dels minuts més escatològics que s’han projectat al festival de Canes. El nou triomf d’Östlund el situa definitivament als altars dels grans cineastes internacionals i provocarà un interessantíssim debat sobre el rumb del nostre món. I molts riures. Visca.

Seguim amb els guardons més destacats del palmarès. Premi al millor director justíssim per al coreà Park Chan-wook, qui a Decision to leave ofereix una lliçó mestra de realització digna de ser estudiada a les universitats durant dècades i que posa les seves habilitats al nivell de les d’Alfred Hitchcock. Era insuperable en aquesta categoria.

El festival va voler donar un guardó especial en el seu 75 aniversari, que va recaure en els germans Dardenne, l’únic que no tenien ja a casa seva després d’arrasar durant la seva trajectòria amb tots els premis d’aquest certamen. Tori et Lokita és una proposta senzilla i sense miraments, però irresistible emocionalment i un necessari cop de puny a les mancances socials europees.

El jurat va repartir tants premis com va poder i va declarar dos guardons ex aequo. Primer, el Gran premi del jurat entre Close, de Lukas Dhont, una complexa obra mestra sobre l’homofòbia que separa incomprensiblement dos nens, i Stars at noon de Claire Denis, una atmosfèrica Fuego en el cuerpo dotada de l’abstracció de la gran realitzadora francesa.

També premi del jurat a seques repartit entre la gens convencional aventura muntanyesa Le otto montagne, de Charlotte Vandermeersch i Felix van Groeningen, i Eo, del mestre surrealista Jerry Skolimowski, qui va agrair el premi a les seves sis ases, protagonistes d’un film que podríem definir com si l’al·lucinogen Gaspar Noé ens volgués explicar Al azar de Baltasar, de Robert Bresson.

Millor actriu i actor

Zar Amir Abrahimi va rebre el premi a la millor actriu per Holy Spider, el rol d’una periodista que busca un assassí de prostitutes enmig d’una obtusa societat islàmica. El jurat premia un gran treball interpretatiu al mateix temps que l’atreviment del director del film, el brillant Ali Abbasi (Border). En paral·lel el guardó al millor actor se’l va endur un altre mite de Corea del Sud, en aquest cas Song Kang Ho, a qui molts coneixen pel film Parasitos, de Bong Joon-Ho. Però el premi li arriba gràcies al japonès Hirokazu Kore-Eda, amb qui a Broker han fet plorar d’allò més a l’audiència de la Costa Blava.