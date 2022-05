Les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera celebraran per fi les seves noces d'argent després de dos anys d'aturada del projecte per culpa de la pandèmia. Els dies 1 i 2 de juliol, la localitat de l'Anoia acolliran sengles concerts d'Albert Guinovart i el Trio Fortuny per celebrar el primer quart de segle de vida, 25 anys durant els quals el certamen s'ha convertit en un dels principals focus d'atenció musical dels estius a la Catalunya central. Com és habitual, també es durà a terme una funció escènica per al públic infantil.

El programa de les Nits Culturals s'iniciarà el divendres 1 de juliol (22 h) amb l'actuació del reconegut compositor i pianista català Albert Guinovart. Sobre l'escenari, el músic estarà acompanyat de la Polifònica de Puig-reig i el Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida, amb Jordi Castellà (orgue), Mireia Dolç (soprano) i Miquel Cobos (tenor), i direcció de Xavier Puig. Un conjunt potent al servei de la interpretació del Te Deum de Guinovart. En la segona part del concert inaugural, el públic podrà escoltar peces dels musicals compostos pel barceloní, que enguany ha complert 60 anys: les suites de Gaudí i Mar i cel i l'Himne del Poble de Scaramouche. L'endemà dissabte (22 h), el Trio Fortuny que integren Joel Bardolet (violí), Pau Codina (violoncel) i Marc Heredia (piano), interpretaran temes de Mozart, Sorensen, Bloch i Beethoven. Les dues sessions tindran un comentari introductori del poeta Miquel Desclot i se celebraran a l'aire lliure, a la plaça Major del poble. Per als petits, dissabte (18 h), al Local Social, s'escenificarà l'espectacle Bombolles de paper, una proposta participativa de dansa i música que anirà a càrrec de Múcab Dans. Hi haurà berenar per a tothom. Les entrades per a les tres sessions es podran adquirir a la web nitsculturals.cat a partir del dimecres 1 de juny.