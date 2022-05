Gairebé 250 nens i nenes de 2 anys de 16 escoles bressol i llars d’infants del Bages (3 de Manresa i 13 de la resta de la comarca) participaran avui (a les 10.30 h i a les 12.30 h) en les dues sessions de ReXics, un projecte que des de fa 12 anys organitza el Servei Educatiu del Kursaal de Manresa. Els nens i nenes participaran a Bada botó, un espectacle de producció pròpia estrenat en l’edició de Rexics de l’any 2016, encarregat expressament a un equip de músics i pedagogs musicals, coordinats per Anna Vega i Marta Canellas (pedagogues musicals especialitzades en músiques per a nadons). Amb Bada botó els nens i nenes coneixeran diferents estils de música i participaran de manera més activa en cada escena. A part de les dues funcions per a llars d’infants, a les 18 h es farà una tercera funció adreçada a famílies. Les entrades tenen un preu de 8 € i es poden comprar online o a les taquilles del Kursaal.