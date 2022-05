Albert Espinosa va escriure a finals dels 90 l’obra teatral ‘Retazos’ que es va estrenar al Teatre Malic. Espinosa ha revisitat ara aquell text que li ha servit d’inspiració i de base, juntament al seu llibre ‘Els secrets que mai no t’han explicat’ (Rosa dels Vents), per escriure el guió de la pel·lícula ‘Live is life: la gran aventura’, dirigida per Dani de la Torre. El film se situa a l’estiu del 1985 i, com apunta Espinosa, en declaracions a l’ACN, tracta sobre les primeres vegades i les emocions, a través d’un grup de cinc amics protagonistes. L'autor assegura que volia escriure una història que “recordés les coses importants de la vida”.

‘Live is life: la gran aventura’ se situa a l’estiu del 1985. Com cada any, el Rodri deixa Catalunya i torna al poble gallec dels seus pares per retrobar-se amb el seu grup d’amics. Aquest any, però, es diferent per a ell i els seus amics. Els cinc amics planegen escapar-se la nit de Sant Joan a la cerca d’una flor màgica que, segons explica la llegenda, creix a dalt de tot d’una muntanya i pot fer que els desitjos es facin realitat.

La pel·lícula està protagonitzada per cinc nois que debuten a la gran pantalla. L’Adrián Baena és el Rodri un jove de Barcelona, que va a passar la nit de Sant Joan al seu poble de Galícia. Allí es retrobarà amb els seus amics, que estan interpretats per Juan del Pozo i Raúl del Pozo, que es posen en la pell dels germans Álvaro i Maza; David Rodríguez és el Suso i Javi Casellas, el Garriga.

Espinosa volia escriure una història que recordés "les coses importants de la vida” i volia fer-ho a través de cinc nens a l’estiu del 85, moment en què sonava la cançó ‘Live is life’, que ha servit pel títol de la cinta. “Tenia ganes d’explicar una història on tots els personatges s’endinsessin en un moment vital de la vida que els marcarà quan siguin adults”. Creu que “entre els 14 i els 16 anys et passen coses que marquen la teva vida”.

La pel·lícula narra les aventures, indica, de cinc nois molt diferents i cadascun d’ells tenen problemes molts grans relacionats amb “el bullying, la pèrdua, la mort i la malaltia, però no deixen de ser nens”, afegeix.

Defineix la proposta com un film d’aventures dels 80, de les primeres vegades. Un dels objectius que tenia Espinosa amb aquesta història era connectar amb el nen interior que cadascú té i recordar quin és el sentit de la vida.

També té un pes molt important la nit de Sant Joan. Espinosa apunta que hi ha moltes llegendes sobre bruixeria al voltant d’aquell dia i assegura que a Galícia això encara es més gran. “Vam buscar la sensació de fer una aventura dels anys 80 unit al món de Sant Joan de Galícia i Catalunya”.

‘Retazos’ i els 80

El guió de la pel·lícula es basa en l'obra ‘Retazos’ i el seu llibre ‘Els secrets que mai no t’han explicat’ (Rosa dels Vents). A ‘Retazos’, apunta Espinosa, parlava de la importància de recol·lectar records. “Als 80 hi havia més llibertat que ara en tots els sentits i els nens se sentien més lliures”, indica. Quan va escriure ‘Retazos’ a finals dels 90, Espinosa admet que ja tenia nostàlgia dels 80, una època en la qual no hi havia ni xarxes socials ni mòbils. “Hi havia una sensació de més llibertat i podies fer i dir el que volguessis perquè no tenies la sensació de ser jutjat”.

Confessa que la història que va escriure és una mica una autobiogràfica perquè parla de la seva vida i la dels seus amics quan eren petits. Quan va conèixer a Dani de la Torre, el cineasta li va explicar que aquella història era molt similar al que va viure ell quan era petit al seu poble de Galícia.

Espinosa creu que amb aquesta pel·lícula torna als seus orígens, a la primera obra de teatre que va fer i remarca que Warner Bros i Atresmedia li han deixat fer un guió dels seus, que tenen "una mica de tendresa, humor i dolor”.

Segona part

Espinosa explica que ha pensat 'Live is life' en dues parts. Una primera als 80, que és la que arriba ara als cinemes, i una segona als 90 amb els mateixos personatges. Espera que el projecte es pugui tirar endavant.

L'autor està molt satisfet del treball de Dani de la Torre, director de les pel·lícules 'El desconocido' i 'La sombra de la ley'. “Mai havia trobat un director que elevés tan el llistó d’un guió meu”, afirma.

Rodatge

La pel·lícula es va rodar majoritàriament en localitzacions de Galícia, en especial a La Ribeira Sacra, així com Lugo, Pantón, Sober, Quiroga, O’Saviñao i Monforte de Lemos, ciutat natal de Dani de la Torre, i Esgos, a Orense. Part del rodatge també es va realitzar a Barcelona.