L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la primera residència literària que serà un espai de trobada internacional d’escriptors en el marc de la xarxa de Ciutats de la Literatura de la Unesco. L’equipament, situat al MUHBA Vil·la Joana, oferirà un programa d’activitats vinculades amb el teixit literari de la ciutat i equipaments públics com biblioteques, escoles i centres cívics, a més de les activitats pròpies de l’espai. Està previst que el proper dilluns hi arribin els primers autors per fer-hi estada. La residència disposa de tres dormitoris individuals amb bany i zona de treball, a més de diverses zones compartides per generar relació entre els convivents.

Segons han explicat, amb la inauguració d’aquest espai Barcelona s’integra en un circuit internacional d’intercanvi d’escriptors amb la resta de ciutats de la xarxa, que pretén “afavorir la mobilitat dels i les autores com a element troncal de la difusió de les literatures del món”. El nou equipament completa el projecte de la Ciutat Literària, que engloba -entre altres projectes- el mapa literari de la ciutat, el Programa d’Acció Lectora, les beques d'escriptura Montserrat Roig i Carme Montoriol, els festivals literaris impulsats des de la ciutat i la participació en els que s'organitzen en altres indrets, com el programa d'activitats desenvolupat en l'última edició de la fira del Llibre de Londres. En el marc del projecte de Vil·la Joana estan previstes diferents modalitats, la presència d’escriptors provinents de ciutats que formen part de la Xarxa de ciutats de la literatura de la UNESCO; la de traductors, prioritzant les traduccions de l'obra d'autors barcelonins en particular o catalans en general o bé d'obres d'autors estrangers en les quals la ciutat de Barcelona ocupi un lloc preeminent; escriptors procedents d’altres programes d’intercanvi literari amb participació de l’ICUB, i professors i investigadors. La nova residència s'estrenarà amb tres de les persones guardonades en l'última edició de les beques d'escriptura Montserrat Roig. Per aquest 2022, l’ICUB ha impulsat una prova pilot per comprovar el funcionament de la residència. Es preveu que obri sempre les portes durant els mesos de primavera i estiu i que l’estada dels creadors sigui d’un mes per resident. E Participaran en la prova pilot noms com Ronnie Scott, Viola di Grado, Miglè Anusauskaitè, Sophie Collins, Pau Sanchís Ferrer, Irenosen Okojie i Carla Maliandi. De cara al futur la previsió en què en els pròxims 2 anys, es passi de les 5 residències que existeixen en l’actualitat a les fàbriques de creació a 20 residències.