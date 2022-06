Gertrudis torna després d’un any i mig de silenci discogràfic amb la cançó ‘Amor XXL’ (Promo Arts Music Records) en col·laboració amb el duet de música urbana Bounce Twice i amb la producció de Roger Rodés. Gertrudis camina en aquesta nova cançó cap a ritmes més electrònics i urbans a partir de la seva col·laboració amb Bounce Twice i parla de les diferents maneres de viure l’amor. ‘Amor XXL’ és també el nom de la gira d’aquest estiu del grup, que actuaran en una vintena de poblacions d’arreu del territori. Així mateix, el grup ha anunciat que preveu publicar el seu novè disc el primer semestre del 2023.

El nou tema és el primer que Gertrudis publica després de ‘No em dona la gana’ amb Doctor Prats de fa un any i mig. El so de la cançó és obra de Roger Rodés productor habitual de Gertrudis, qui va guanyar un Grammy pel disc ‘Calambre’, de Nathty Peluso, i a les produccions dels darrers èxits de Nil Moliner o Shakira, entre d’altres. Gira ‘Amor XXL’ és també el nom de la gira d’aquest estiu dels de la Garriga, que els durà a recórrer una vintena de poblacions d’arreu del territori. La gira ‘Amor XXL’ portarà el grup a Ivars d’Urgell, el 4 de juny; Berga, el 18 de juny; Olesa de Montserrat, el 25 de juny; Rubí, el 29 de juny; La Pobla de Claramunt, l’1 de juliol; Santa Margarida i els Monjos, el 15 de juliol; El Tinglado, Vilanova i la Geltrú, el 21 de juliol; Roses, el 12 d’agost; Moià, el 13 d’agost; el TBC, el 29 d’agost i el 10 de setembre i Campdevànol, el 17 de setembre.