Manresa acollirà aquesta matinada de divendres a dissabte, de les 0 h a les 4 h, el rodatge de Las invisibles, una sèrie de televisió de la productora Morena Films i VIS, la divisió d’estudis internacionals de Paramount.

La sèrie narra la història d’un grup de cinc dones que s’enfronten a les difícils condicions de treball com a cambreres d’un pis d’un hotel de la costa mediterrània.

Las Invisibles compta amb actrius com Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Elena Irureta, Paula del Río, Paula Mirá, i Yaël Belicha. La sèrie està creada pel guionista Héctor Lozano (creador també de l’exitosa sèrie Merlí), està dirigida per Menna Fité (Merlí. Sapere Aude) i té com a productor executiu a Pedro Uriol (Bajo cero).

Durant el rodatge, es faran talls de trànsit puntals al carrer Flor de Lis i a l’avinguda Bases de Manresa entre la plaça Bages i l’avinguda Universitària.