El Conservatori i Xàldiga faran lluir les músiques del correfoc a la Mediterrània

Les músiques del correfoc de Manresa seran protagonistes de la propera edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 6 al 9 d’octubre. I ho seran amb la participació de 93 alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa –els integrants de l’orquestra juvenil, l’orquestra simfònica i la banda– i els integrants de Xàldiga, l’entitat encarregada de fer ballar les bèsties de foc. La conjunció de música i guspires encara no té dia i hora en el programa de l’esdeveniment cultural d’arrel, però es planeja que es dugui a terme al claustre del Museu Comarcal.

El tastet musical d’aquesta proposta ja es podrà gaudir avui (18.30 h) a la plaça de la Música, just al costat del Conservatori de Música, situat a l’antiga fàbrica Balcells. Els 93 alumnes del Conservatori es plantegen l’actuació com un acte de final de curs per poder mostrar el treball que han fet fins ara. De fet, hi haurà alumnes que ja deixaran el centre musical perquè hauran finalitzat els seus estudis, però se’ls convidarà que participin en el concert de l’octubre. Així com pot ser que, de cara al curs vinent, s’incorporin alumnes nous a les formacions de la banda –integrada pels alumnes dels cursos superiors d’instruments de vent–, l’orquestra juvenil –el pas intermedi entre l’orquestra infantil i la simfònica, per als alumnes de 1r, 2n i 3r de grau– i l’orquestra simfònica –reservada per als alumnes de 4t, 5è i 6è d’instruments de corda i vent.

En el concert s’interpretaran un total d’11 peces: 10 de compostes pel vigatà Lluís Toran i una pel manresà Lluís Sarró (La nova criatura). Algunes són tan festives com Vacances i Marxa del correfoc, i d’altres de més solemnes, com el Ball de l’Asmodeu; i també n’hi ha de contundents com el Ball de dimonis. Tot depèn de la figura que acompanyin.

Interpretar les músiques del correfoc de Manresa en el marc de la Fira Mediterrània va ser una proposta que el Conservatori de Música va fer al director artístic de l’esdeveniment cultural d’arrel, Jordi Fosas, detalla la directora del centre educatiu musical, Carme Botifoll. Aprofitant la commemoració de Manresa 2022, es volien trobar sinergies entre el Conservatori i una altra entitat manresana i es van aglutinar mitjançant les melodies correfocaires. El cas és que el manresà Jordi González, professor del Conservatori i director de la Coma Big Band, ja havia arranjat fa anys totes aquestes músiques, «que s’han tocat molt i de moltes maneres, i vam proposar de revisar-les anant a l’arrel per tocar-les amb les orquestres i la banda i que s’hi poguessin afegir els de Xàldiga amb les bèsties», apunta Botifoll.

González exposa que ha fet tres versions d’arranjaments de les músiques del correfoc de Manresa: el 1998 uns primers arranjaments per a una formació peculiar (saxos, guitarra, teclat, trompeta...) que tocava durant la Mostra del correfoc. El 2009 en va tornar a fer per a un projecte de la Unió Musical del Bages. I encara el 2012, per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa, va recollir en un llibret les melodies a dues veus per tocar-les amb qualsevol instrument i acompanyament de piano. Van ser uns treballs «anant a l’arrel, perquè el 2009 Lluís Toran va ser aquí per revisar la feina», destaca González, que, afegeix, que «aprofitant la feina feta, vam creure que era una bona base per a un nou projecte, i ara Jordi Coll, director de les orquestres, ha adaptat i ampliat els arranjaments sobretot per als instruments de corda; i en Naüm Monterde, el director de la banda, també hi ha fet algun retoc. Són aportacions que milloren el conjunt, amb moments de contrastos i altres d’explosió d’instruments, respectant els originals. Tinc ganes de sentir la sonoritat del conjunt perquè ha de ser fantàstic».

Homenatge al professor de trompa Enric Martínez

El Conservatori Municipal de Música de Manresa ha organitzat per a dijous que ve (20 h) a l’auditori del centre un concert d’homenatge a Enric Martínez Aragó, professor de trompa, que va morir de forma inesperada el febrer passat als 56 anys. La idea de la forma de l’homenatge va sorgir dels companys de vent de metall: s’ha creat una brass ensemble, un grup de metall que ell mateix ja havia previst però que no va tenir l’oportunitat d’estrenar. L’integraran professors, alumnes i exalumnes, i també hi intervindrà, a petició pròpia, la secció de trompes de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, de la qual Martínez era titular. I interpretaran «les músiques que el van acompanyar tota la vida, i li agradaven», detalla Carme Botifoll, directora del Conservatori. Hi assistiran la seva companya i els seus dos fills. El cartell de l’homenatge és obra de Jaume Gubianas, pare d’un alumne de trompa, que va participar al concurs de cartells de la Festa Major de Cullera, d’on era originari Martínez, amb una proposta en què hi sortia el músic amb la trompa com a integrant d’una banda. I li va fer saber. Però el que ja no li va poder dir és que va ser el guanyador del concurs.