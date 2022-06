El col·lectiu Cultura i Conflicte, del qual forma part l’actriu de Castellbell i el Vilar Magda Puig, abordarà el descrèdit de la vellesa en l’espectacle Moriu-vos, un dels 31 títols del curs 2022-23 del Teatre Nacional de Catalunya. Després de l’impactant Encara hi ha algú al bosc, que va posar sobre l’escenari el drama de les dones violades a les guerres dels Balcans, el grup afronta un nou repte escènic amb un tema candent.

Joan Arqué és el director i Anna Maria Ricart la dramaturga d’un muntatge que protagonitzen Oriol Genís, Imma Colomer, Montse Colomé, Arthur Rosenfeld, Erol Ileri Llordella, Pepino Pascual i Magda Puig. A l’equip també hi ha la periodista Teresa Turiera-Puigbò, de Puigcerdà, responsable d’investigació i documentació.

Moriu-vos posa l’accent en el menysteniment que pateixen les persones grans en el moment en què deixen de ser productives i, a més, requereixen atenció i cura. L’espectacle es podrà veure a la Sala Petita del TNC del 17 de novembre a l’11 de desembre.La temporada vinent, el TNC, que dirigeix Carme Portaceli, proposarà 31 espectacles. El curs començarà el 21 de setembre amb MDR, de Los Galindos. Posteriorment, s’estrenarà a la Sala Gran la versió de l’Assaig de la ceguesa de Saramago del Teatro Nacional Sao Joao. En clau internacional, destaca el Triptych dels belgues Peeping Tom; Bovary, un text en neerlandès que dirigirà Portaceli; i Double Infinite, de The Bluebird Call i Mal Pelo.

L’autoria catalana estarà representada, entre altres produccions, per Zona inundable, de Marta Barceló, sobre els torrents edificats; Bonobo, que dirigirà Josep Julien recordant que viu molt a prop d’on els Mossos van matar l’assassí de les Rambles; Terra baixa (reconstrucció d’un crim), en versió de Pablo Ley; Vent de garbí i una mica de por, de Maria Aurèlia Capmany, amb Àurea Márquez i Laura Aubert.

Produccions catalanes d’autors forans seran Talking Heads, d’Alan Bennett, amb Lurdes Barba, Lina Lamber i Imma Colomer; Uppgivenhet, de Daniel J. Meyer, amb Quim Ávila i Albert Salazar; Quan ens haguem torturat prou, de Martin Crimp, i direcció de Magda Puyo; El temps i els Conway, de J. B. Priestley, amb Màrcia Cisteró; Mal de coraçon, amb dramatúrgia de Victoria Szpunberg; i L’alquimista, de Marguerite Yourcenar i direcció de Sergi Belbel; i una versió de Momo d’Ende. D’Espanya arribaran Silencio, de Juan Mayorga i Blanca Portillo; i Una noche sin luna, on Juan Diego Botto visita Lorca.

El teatre recuperarà la memòria de la periodista Anna Maria Martínez Sagi

La figura d’Anna Maria Martínez Sagi, que va morir a Santpedor el 2 de gener del 2000 als 92 anys, centrarà la proposta per a la propera temporada del cicle 365 dones l’any, que reivindica la feina de dones a qui la posteritat no ha fet fortuna. El 22 d’abril, al Born Centre de Cultura i Memòria, es durà a terme un espectacle dirigit per Carolina Llacher i interpretat per Àngels Aymar.

Martínez Sagi va ser una reconeguda periodista a la Catalunya d’abans de la guerra. Va escriure poesia, va destacar com a llançadora de javelina i va ser la primera directiva del FC Barcelona, el 1934. Exiliada, no va tornar fins al 1975, després de la mort de Franco. Va viure a Moià, i a principis del 1998 va ingressar a la residència Sant Francesc de Santpedor. L’escriptor Juan Manuel de Prada hi va fer amistat i va publicar un llibre de poemes i articles.